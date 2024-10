Datena diz que não vai apoiar ninguém no segundo turno em São Paulo

São Paulo — José Luiz Datena, candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, afirmou, na saída do debate da TV Globo realizado na noite dessa quinta-feira (3/10), que não vai apoiar nenhum candidato no segundo turno das eleições.

O tucano admitiu não ter tido a performance que esperava na campanha: “Meu desempenho não foi dos melhores, reconheço. Como comunicador, eu não apareci nessas eleições, e, por consequência, o candidato também não apareceu”.

Datena também reclamou das verbas recebidas pelo PSDB para a disputa. “Nossa verba foi a menor possível se comparada a de outros candidatos”.

Porém, o tucano espera ainda surpreender nas urnas. “O pessoal vai ter uma surpresa com o número de votos que eu vou ter. É o que eu espero, tenho que acreditar nisso”.

José Luiz Datena disse ainda que o debate foi bom “até determinado momento, quando só fiquei eu de Gandhi”, ressaltando que os ataques entre os candidatos passaram a dominar no final do encontro.

O debate da Globo foi o 11º e último encontro entre os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo antes do primeiro turno, que ocorre no domingo (6/10). Participaram Guilherme Boulos (PSol), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB).

Segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3/10), Boulos (26%), Marçal (24%) e Nunes (24%) estão tecnicamente empatados na liderança. Tabata aparece em quarto, com 11%, seguida por Datena, com 4%, e Marina Helena (Novo), com 2%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.