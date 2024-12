Datena estreia no SBT, dá bronca em diretor ao vivo e diz que ‘aqui tem a perspectiva de uma carreira longa’

(FOLHAPRESS) – A estreia de José Luiz Datena no SBT aconteceu na tarde desta segunda-feira (9). O apresentador comandou pela primeira vez o programa Tá Na Hora e, ao comemorar seu retorno à televisão após seis meses afastado (em junho, ele deixou o Brasil Urgente na Band para concorrer à prefeitura de São Paulo), contou estar realizando um sonho: trabalhar na emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024). “Aqui é mágico. Um orgulho enorme estar aqui e ser tão bem recebido nesta casa”, iniciou.

Datena disse que vê agora uma oportunidade de crescimento na carreira. “Sou muito grato a todos os lugares em que trabalhei na minha vida, mas, com certeza, aqui no SBT senti a perspectiva de uma carreira longa e feliz”, afirmou. “Obrigado a todos que estão comigo a partir de agora. Tenham certeza de que o melhor que pudermos fazer, vamos fazer!”.

Mesmo sendo o primeiro dia na casa, o apresentador não deixou de dar suas tradicionais broncas na equipe do programa. Em um dos momentos, Datena reclamou de ainda estar sendo exibido o seu rosto aos telespectadores enquanto falava sobre uma das manchetes. “Põe lá a imagem. Quando eu falo da imagem, pode botar a imagem. A imagem é mais importante”, disse.

Já em outra parte da atração, ele estava sentado e indicou ao câmera que ia levantar. “Avisa ao nosso câmera da 1 que eu vou ficar em pé, para ele não ser pego de surpresa. Vou ficar em pé”, disse.

Datena foi anunciado como novo contratado do SBT no início de dezembro. Ele deixou a Band no mês passado após 21 anos, com uma rápida passagem pela Record em 2011.

No final de outubro, a Band divulgou uma nota informando que o jornalista não estaria mais no comando do “Brasil Urgente”, porém estava sendo discutida a “criação de projetos no entretenimento” com veiculação a partir de 2025. Datena já tinha um novo acordo de dois anos acertado com a emissora, valendo a partir do início de dezembro, mas o vínculo foi cancelado pela Band.

