Datena processa Marçal por calúnia após cadeirada em debate

Equipe de advogados do apresentador criticou a postura do candidato do PRTB, considerando inaceitável que um concorrente utilize esse tipo de estratégia durante campanha eleitoral

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO

Datena alega que Marçal ofendeu sua honra ao mencionar uma acusação de assédio sexual



O candidato José Luiz Datena (PSDB) moveu uma ação judicial contra Pablo Marçal (PRTB) após um debate na TV Cultura. Datena alega que Marçal ofendeu sua honra ao mencionar uma acusação de assédio sexual e insinuar que ele teria pago uma repórter para que ela não falasse sobre o caso. Essa situação gerou um clima tenso entre os dois candidatos. A equipe de advogados de Datena, liderada por Roberto Podval, criticou a postura de Marçal, considerando inaceitável que um concorrente utilize esse tipo de estratégia durante a campanha eleitoral. Eles solicitaram ao Ministério Público Eleitoral que tome providências contra Marçal por crimes que ferem a honra de Datena. Durante o debate, a situação se agravou quando Datena agrediu Marçal, resultando na expulsão do primeiro e na necessidade de atendimento médico para o segundo. Datena nega as acusações de assédio sexual, arquivadas por serem feitas fora do prazo legal. A denúncia original, feita em 2019, foi posteriormente desmentida pela própria denunciante.

Na última segunda-feira (16), Marçal anunciou sua intenção de recorrer à Justiça para contestar a candidatura de Datena, citando a agressão como motivo. Em um novo debate, Marçal, com o braço imobilizado, criticou o comportamento de Datena, chamando-o de “comportamento de orangotango” e alegando que sofreu uma tentativa de homicídio. Datena, por sua vez, expressou sua insatisfação com os acontecimentos, mas reafirmou seu compromisso em proteger a honra de sua família.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA