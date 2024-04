Datena se filiará ao PSDB para ser vice de Tabata em SP

Apresentador vai trocar o PSB para fortalecer a aliança dos tucanos com a candidatura da deputada; o anúncio será na 5ª feira (4.abr)

Da esquerda para a direta: o ministro das Micro e Pequenas Empresas, Márcio França, a deputada federal e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, e o apresentador José Luiz Datena Reprodução/X – 4.dez.2023

Fabricio Julião 3.abr.2024 (quarta-feira) – 23h59



O jornalista e apresentador José Luiz Datena vai se filiar ao PSDB nesta 5ª feira (4.abr.2024) depois de só 4 meses como integrante do PSB. A mudança busca fortalecer a aliança da chapa de Tabata Amaral (PSB-SP), deputada federal e pré-candidata às eleições municipais, com os tucanos na disputa pela Prefeitura de São Paulo.

Segundo apurou o Poder360, Datena será anunciado como vice na chapa de Tabata, que estará presente, durante o evento. A cerimônia de filiação será realizada às 11h, em um hotel na capital paulista que ainda está sendo definido pelo partido.

Com a filiação de Datena ao PSDB, fica mais distante o desejo do diretório nacional do partido de lançar um candidato próprio em São Paulo.

Por causa das divergências sobre a eleição na capital paulista, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) não devem comparecer à filiação de Datena.

Os caciques tucanos querem que a sigla volte a ter protagonismo nacional nos próximos anos por meio de líderes próprios –ainda que o nome escolhido para a disputa não tenha chances práticas de vencer.

A articulação para a ida de Datena ao PSDB foi feita pelo ex-senador José Aníbal, presidente municipal do partido em São Paulo. Ele era um dos nomes cotados para disputar o pleito, mas não houve avanço até o momento na sua candidatura.

Andrea Mattarazo, outra possibilidade vista com bons olhos pelos tucanos, ainda não se filiou e já esteve mais em voga internamente.

O apoio à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) no 1º turno também é tido como “extremamente improvável” entre os integrantes do partido, o que deve ocasionar a debandada dos vereadores da capital paulista, que pleiteavam o apoio ao atual prefeito.

Entre os que devem deixar a sigla está Carlos Bezerra Jr, secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, o 3º nome cotado em janeiro para ser o candidato da legenda.

No entanto, Bezerra não deixou de apoiar Nunes e deve afastar essa hipótese de ser lançado como opção.