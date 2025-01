Datena sugere que ganha pouco no SBT e reclama da audiência ao vivo

O SBT apostou alto na contratação do jornalista José Luiz Datena, que deixou a Band e concorreu ao cargo de prefeito da cidade de São Paulo nas eleições de outubro de 2024, mas a audiência ainda não reagiu. Os resultados no ibope abaixo do esperado irritaram o apresentador, que fez um desabafo ao vivo durante o Tá na Hora desta sexta-feira (24/1).

Durante a atração policial, Datena afirmou que não aceitou trabalhar no SBT “por dinheiro” e que também estaria bem financeiramente se “ficasse em casa”. Em seguida, ele reclamou dos índices de audiência obtidos pelo Tá na Hora, e afirmou que trabalha “pela equipe” e para dar um resultado positivo para a emissora.

Ficar em casa?

“Por dinheiro é que eu não venho pra cá”, disse Datena. “O dinheiro que eu tô ganhando aqui, se eu ficasse em casa tava bem também, não tem problema nenhum. Eu luto pelo trabalho. Luto pelos meus amigos de profissão”, completou Datena.

O apresentador do SBT aproveitou a oportunidade para mandar uma possível indireta. “Me considero um bom colega, pelo menos não sou mau-caráter de ficar rindo na frente dos outros e ficar pedindo pra mandar embora, isso não faço”.

Datena concluiu elogiando a qualidade técnica da emissora e dizendo que se esforça para elevar a audiência do SBT. “Tô surpreso, porque nunca tinha trabalhado aqui, pela qualidade dos profissionais técnicos do SBT, todos eles. Jornalistas também. Eu estou nervoso porque eu quero resultado positivo para toda a emissora (…) A gente luta pelo melhor”, encerrou o jornalista.

Contrato com a Globo

O apresentador José Luiz Datena surpreendeu aos telespectadores na quinta-feira (23/1) ao revelar que chegou a assinar um contrato para trabalhar na Globo no começo dos anos 2000. Na época, ele apresentava o Cidade Alerta, na Record, e sua possível ida para a emissora carioca foi impedida por Edir Macedo.

“Pouca gente sabe, mas eu cheguei a assinar um contrato com a Globo quando eu estava no Cidade Alerta. O bispo [Edir Macedo, dono da Record] quase me matou na época. Rasgou o contrato”, explicou o jornalista.

De acordo com Datena, as negociações ocorreram no começo dos anos 2000, mesma época em que a Globo fez uma série de contratações de peso, tirando Ana Maria Braga da Record, Serginho Groisman do SBT e Luciano Huck da Band.

“Foi a época que a Ana Maria foi, o Serginho [Groisman] e o Luciano Huck. Eu era o quarto contratado. Cheguei a assinar um contrato com André Dias [diretor da Globo na época] e depois o bispo rasgou e me deu três vezes mais que a Globo ia me pagar e eu fiquei na Record. Isso já faz 25 anos”, completou o atual contratado do SBT.

O apresentador ainda revelou qual atração ele iria apresentar na emissora.

“Ana Maria Braga me ajudou muito, foi ela quem disse ‘Traz o Datenão pra cá’. Eu ia fazer o Linha Direta. Meu querido amigo Marcelo Rezende tinha saída da Globo pra RedeTV! e eu ia fazer o Linha Direta. Cheguei a assinar o contrato”, reforçou José Luiz Datena.