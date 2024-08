Davi Brito aparece aos beijos com morena misteriosa em seu aniversário

X/Reprodução

1 de 1 Foto colorida de Davi Brito – Metrópoles – Foto: X/ReproduçãoDavi Brito celebrou seu aniversário de 22 anos, neste sábado (24/8), rodeado de amigos e familiares. O vencedor do BBB24 alugou duas lanchas para passear em Salvador e foi visto aos beijos com uma morena misteriosa.

Em vídeo publicado no X (antigo Twitter), Davi é visto segurando uma caneca de cerveja enquanto curte a festança. Instante depois, uma mulher de biquíni se aproxima e beija o “calabreso”. A cena rendeu muitos comentários sobre o comportamento do milionário.

Davi Brito posa sorridente e usando óculos escuros

“Ninguém é obrigado”, afirma Davi Brito ao desistir da medicina

Irmã sai em defesa de Davi após acusações na web: “Não pode respirar”

Tamires Assis rasgou o verbo contra Davi Brito

O aniversário de Davi também chamou atenção pelo bolo oferecido pela mãe dele, Elisângela Brito. A mulher não poupou esforços na decoração e encomendou a sobremesa com três camadas, tendo como base a imagem de pontos turísticos de Salvador.

Para completar, ela colocou uma foto do filho com a frase: “Sempre lute com garra e determinação pelos seus ideias. O verdadeiro campeão é aquele que acredita na vitória!”. A maioria dos internautas alegaram feiura. “Gente, o que é isso? Bolo horroroso e simples, tô besta”, disse uma usuária.

