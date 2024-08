Davi Brito comete gafe de português ao anunciar podcast: “Por cast”

Reprodução

1 de 1 Imagem colorida de post de Davi Brito – Foto: ReproduçãoDavi Brito viralizou novamente nas redes sociais, mas talvez não pelos motivos esperados. Na noite desta segunda-feira (12/8), o ex-BBB publicou uma foto em um estúdio de podcast, ao anunciar um programa em áudio. Ao anunciar a atração, escreveu “por cast”.

“Por cast do Calabreso. Aguardem as novidades”, escreveu como legenda da publicação do Instagram. No story seguinte, ele corrigiu o erro e postou “podcast”.

1 de 11

Postagem de Davi Brito

Reprodução

2 de 11

Postagem de Davi Brito

Reprodução

3 de 11

Saiba a verdade por trás da gravação de Davi Brito com Sheherazade

Reprodução/Instagram

4 de 11

Davi Brito posa sorridente e usando óculos escuros

Instagram/Reprodução

5 de 11

Record Comunicação informa que Davi Brito nunca foi convidado para A Fazenda 16

Reprodução

6 de 11

Rachel Sheherazade entrevista Davi Brito para o Domingo Record

Reprodução

7 de 11

Davi Brito e Tamires Assis viveram um romance rápido recentemente e acabou mal

Instagram/Reprodução

8 de 11

Prints: denúncia de Tamires Assis traz fotos de Davi com arma de fogo

Reprodução

9 de 11

Tamires Assis aparece em conversa com Davi Brito, que está segurando uma arma

Reprodução

10 de 11

Davi Brito e Tamires Assis

Reprodução

11 de 11

Mas os dois terminaram, de forma conturbada

Reprodução/Instagram

A gafe viralizou nas redes sociais. “Ele não erra uma, né? Erra todas”, comentou um perfil nas redes sociais.

