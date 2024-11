Davi Brito corta relação com Beatriz Reis na web e climão é exposto

Davi Brito parou de seguir Beatriz Reis no Instagram. Os fãs, claro, logo notaram a falta de interação e passaram especular o motivo que pudesse ter afastado os dois antigos colegas do Big Brother Brasil 24.

Porém, em entrevista ao Cola Mais, no YouTube, Guto Melo, o criador do Prêmio Jovem Brasileiro, entregou um verdadeiro climão entre a dupla no evento. Para quem não acompanhou, ambos venceram na categoria de melhores participantes de reality show.

