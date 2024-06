Davi Brito se pronuncia sobre perda de seguidores: “Vivendo em off”

Davi Brito foi campeão do BBB 24 e deixou o programa com mais de 10,5 milhões de seguidores no Instagram. Entretanto, por conta de uma série de polêmicas, o rapaz foi perdendo apoiadores — mais de 1 milhão. O baiano abriu o jogo sobre as críticas e falou sobre a situação.

“Sou humano também, preciso de descanso. As pessoas queriam que da noite para o dia eu já cumprisse tudo o que eu disse que sonhava no BBB. Há tempo para tudo. Estou vivendo um momento crítico nas redes sociais, mas estou lidando com paciência, tranquilidade e tendo controle emocional para lidar com tudo”, declarou, em entrevista ao Jornal Extra.

O rapaz explicou que tenta manter a cautela para lidar com a explosão na internet. “Tem um pouco de racismo aí. Muitas pessoas não conseguem ver um pobre, preto, da periferia, crescendo na vida”, disse.

Davi Brito explicou que hoje “está em paz” com a perda de seguidores. “Já fiquei um pouco abalado pela perda de seguidores, penso na minha imagem, mas agora estou lidando com tranquilidade. As pessoas que gostam de mim, ficarão por lá. E quem não gosta, vai parar de seguir mesmo. Quem não quiser continuar, tudo bem”, completou.

Ele contou que se surpreende ao ver suas publicações em sites de notícias. “Qualquer coisinha que posto já vai parar em vários lugares. Mas estou conseguindo me divertir do meu jeito”, disse.

Por fim, ao ser questionado sobre beijos na boca, Davi Brito optou por não se pronunciar. “Rapaz, você está querendo me causar problemas? (risos) Eu estou vivendo em off”, encerrou.