Davi Brito tem Habeas Corpus negado e porte de arma suspenso em caso de denúncia de violência contra ex-namorada

O vencedor do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, teve o pedido de habeas corpus negado em duas instâncias em processo criminal que envolve sua ex-namorada, Tamires Assis, dançarina do Boi Garantido. Além disso, houve a suspensão do porte de armas de Davi Brito.

O ex-BBB é acusado de violência doméstica e psicológica por, supostamente, ter ameaçado Tamires com uma arma durante uma videochamada. A informação foi publicada pela Coluna Erlan Bastos, do Em Off.

A decisão foi proferida pelo 5º Juizado Especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em Manaus, e manteve as medidas protetivas que impedem Davi de se aproximar ou contatar a vítima, estabelecendo uma distância mínima de 300 metros entre eles. O habeas corpus era uma tentativa de derrubar as medidas do processo que corre contra Davi.

Davi tentou revogar as medidas, alegando que as acusações eram infundadas e que seus gestos durante o relacionamento eram de cuidado. Ele também afirmou que não tinha mais contato com Tamires desde julho de 2024 e que as medidas prejudicavam sua imagem e carreira.