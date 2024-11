David Luiz marca de falta e Fla vence Cruzeiro em Belo Horizonte

Graças a um gol de falta do zagueiro David Luiz, o Flamengo derrotou o Cruzeiro por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (6) na Arena Independência, em Belo Horizonte, para reassumir a 4ª posição da classificação da Série A do Campeonato Brasileiro com 58 pontos.

FFFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMM DE PAAAAPOOOO NO INDEPENDÊNCIA! COM GOLAÇO DE FALTA DE DAVID LUIZ, O MENGÃO VENCE O CRUZEIRO POR 1 A 0! MAIS TRÊS PONTOS NA CONTA DO MAIS QUERIDO! VVVAAAAMMMOOOS, FLAMMEEENNGOOOOOOO#CRUxFLA #VAMOSFLAMENGO pic.twitter.com/aIts6237gv — Flamengo (@Flamengo) November 7, 2024

Já para a Raposa o revés representou permanecer sem triunfar na competição desde que o técnico Fernando Diniz assumiu. A equipe mineira agora é a 8ª colocada com 44 pontos.

O único gol do confronto foi marcado aos 7 minutos da etapa final, quando o zagueiro David Luiz aproveitou um buraco na barreira do Cruzeiro para cobrar rasteiro e surpreender o goleiro Cássio.

Vitória do Dragão

Também nesta quarta o lanterna Atlético-GO bateu o Atlético-MG por 1 a 0 no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Os três pontos do Dragão foram alcançados graças ao faro de gol do atacante Janderson.

É VITÓRIA DO ATLÉTICO GOIANIENSE! É NOSSO! Com gol de Janderson no finalzinho, o Dragão venceu o Galo por 1 a 0. SEGUIMOS!!! ⚽ #DragãoDoBrasil #OClubeDeTodos pic.twitter.com/yCZ5KTOWrG — ️tlético Goianiense (@ACGOficial) November 7, 2024

Apesar da vitória, o time de Goiás permanece na última posição da tabela, mas agora com 25 pontos. Já o Galo tem 41 pontos na 10ª colocação.

