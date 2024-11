David Luiz perde pênalti e Flamengo fica no empate sem gols com o Atlético-MG no Brasileirão

Com a presença de Gabigol (afastado pela diretoria) nas arquibancadas e muita festa no Maracanã, o Flamengo atacou muito o Atlético-MG, nesta quarta-feira (13), mas só empatou sem gols, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi uma reedição da decisão da Copa do Brasil realizada no domingo, em Belo Horizonte, com vitória e título da equipe rubro-negra. O resultado não foi bom para os dois times. O Flamengo, que ainda sonha com o título nacional, chegou aos 59 pontos, na quarta colocação, enquanto o Atlético, na luta por uma vaga na Libertadores, alcançou os 42 pontos, em décimo lugar. O jogo começou em ritmo lento, com as equipes parecendo de ‘ressaca’ após a decisão de domingo.

O Flamengo entrou em campo com três zagueiros (Fabrício Bruno, David Luiz e Alex Sandro), mas sem Arrascaeta na armação das jogadas. Já o Atlético-MG apostou em Hulk e Deyverson no ataque. A maior chance veio aos 35 minutos na penalidade cometida por Lyanco, que tropeçou e acabou derrubando Wesley. David Luiz cobrou mal o pênalti, Everson defendeu e Alcaraz, no rebote, mandou para fora. E a grande atuação do goleiro atleticano ainda pôde ser constatada com mais três intervenções sensacionais. Duas vezes em arremates de Fabrício Bruno e uma de Michael. Os minutos finais demonstraram um Flamengo cansado, enquanto o Atlético-MG, sob o comando de Gustavo Scarpa, quase conseguiu a vitória, mas parou na boa atuação de Rossi.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula