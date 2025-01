David Schwimmer vive romance com estudante 29 anos mais nova

O ator David Schwimmer, conhecido por interpretar Ross Geller em Friends, pode estar vivendo um novo romance. Segundo a imprensa internacional, o artista de 58 anos estaria se relacionando com Eliana Jolkovsky, uma estudante de medicina e ativista de 29 anos.

Os rumores ganharam força após os dois serem fotografados juntos em um jantar em Beverly Hills, no dia 23 de janeiro. Imagens captadas por paparazzi mostram Schwimmer e Eliana conversando com proximidade durante o encontro. Após a refeição, ambos saíram juntos do restaurante e pegaram um táxi.

Apesar das especulações, David Schwimmer ainda não se pronunciou publicamente sobre o possível relacionamento.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Eliana Jolkovsky (@elianajolkovsky)

