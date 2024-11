De Bruyne não descarta trocar o City pelo futebol saudita

Após especulações de uma possível transferência para o futebol saudita, Kevin De Bruyne falou sobre o seu futuro e deixou uma possível ida para a Arábia em aberto em entrevista coletiva nesta segunda-feira (25/11). O belga tem contrato até julho de 2025 com o Manchester City.

De Bruyne revelou que não pensa uma transferência para o futebol saudita no momento, mas não descartou a opção. O belga ainda revelou que o seu foco no momento é voltar a atuar bem pelo clube inglês após sofrer com lesões no início da temporada.

“Sinceramente, não sei. No início da temporada, sabia que haveria conversas, mas depois aconteceu aquilo (lesão) em Brentford. Era para ser alguns dias e depois foram oito/nove semanas. Deixei tudo de lado. Não estou muito preocupado. Estou bem. Estou feliz, só quero voltar a jogar bom futebol e o futuro, logo se vê. Só posso dar esta resposta, mas não sei. Se não houver negociações, será o meu último ano no clube, mas não sei”, declarou o meia do Manchester City.

Técnico da equipe, Guardiola também comentou a situação do meia e revelou que ele terá espaço para definir o seu futuro. De Bruyne afirmou que não tem pressa para decidir o seu próximo passo na carreira.

“Tive uma conversa no verão, mas depois tive a lesão e não estava no estado de espírito certo para falar sobre isso. Preciso de voltar a entrar em campo e ser eu mesmo. Não há pressa, não me sinto desconfortável, não estou preocupado”, completou De Bruyne.