De Cabeção da Malhação à Zilu Camargo: veja os candidatos famosos

Entre os milhares de candidatos inscritos a cada eleição, sempre surgem nomes de figuras famosas que pretendem entrar para a política. Na disputa eleitoral deste ano, não será diferente.

Conforme os dados cadastrados no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nomes como Zilu Camargo, Luísa Mell, o ex-jogador Bebeto, o ator Babu Santana e até Sérgio Hondjakoff, que fez o Cabeção da Malhação, vão brigar pelo voto do eleitorado.

O Metrópoles fez um levantamento sobre os famosos da TV, do esporte e da internet que estarão nas urnas este ano. Confira a lista abaixo:

Candidatos famosos nas Eleições 2024

Ator e ex-BBB, Babu Santana, e o ator Mario Gomes. Ambos são candidatos a vereador no Rio de Janeiro

Sérginho Hondjakoff, o Cabeção de Malhação, e o cantor Waguinho, do grupo “Os Morenos”

Ex-jogador Bebeto e a mãe do ator Bruno Gagliasso, Lúcia Gagliasso

Babu Santana

No Rio de Janeiro, vários famosos entraram na disputa por uma vaga na Câmara Municipal. O ator e ex-BBB Babu Santana (PSol) é um deles. Estreante na política, o artista que já fez filmes como “Estômago”, “Tim Maia” e “Meu Nome Não é Johnny” declarou um patrimônio de R$ 685,8 mil.

Bebeto Tetra

O ex-jogador Bebeto, que ficou eternizado na história do futebol brasileiro com a conquista do tetracampeonato na Copa de 1994, é outro que concorrerá a uma vaga na Câmara do Rio de Janeiro. Esta, no entanto, não é a primeira vez que ele se candidata.

Bebeto já se candidatou a deputado estadual nas eleições de 2010, 2014 e 2018. Em 2022, ele candidatou-se a deputado federal, mas não se elegeu, ficando como suplente. Na disputa deste ano, ele declarou um patrimônio de mais de R$ 6 milhões e está filiado ao PSD.

Mário Gomes

O ator que fez sucesso na TV em novelas, como “Perigosas Peruas” (1992), “Vira Lata” (1996), “Sex Appeal” (1993) e “Top Model” (1990), também se candidatou a vereador no Rio de Janeiro. Filiado ao Republicanos, ele informou ao TSE que “não há bens a declarar”.

Assim como Bebeto, o ator já disputou outras eleições no passado. Em 2006, 2018 e 2022, ele candidatou-se a deputado estadual. Esta é a segunda vez que ele candidata-se a vereador. A primeira foi em 2016.

Serginho Hondjakoff Cabeção

Outro estreante na política é o ator Sérgio Hondjakoff, que ficou conhecido no Brasil pelo personagem Cabeção, da novela Malhação. Filiado ao Cidadania, ele também estará na disputa por uma vaga na Câmara do Rio.

O ator enfrentou problemas com uso de drogas no passado e, há dois anos, segundo ele, está livre do vício. O drama vivido pelo artista foi notícia em todo o país. Ele declarou ao TSE um patrimônio de R$ 530 mil.

Waguinho Cantor

O cantor Waguinho, antigo vocalista do grupo de pagode “Os Morenos”, também é um dos candidatos no Rio. Esta é a quinta vez que ele concorre a cargos públicos, sendo a primeira como vereador pela capital fluminense.

Filiado ao PL, de Jair Bolsonaro, Waguinho informou ao TSE que “não há bens a declarar”. Em 2010, ele candidatou-se a senador pelo Rio; em 2012, concorreu à prefeitura de Nova Iguaçu; em 2014, saiu para deputado federal; e em 2016, concorreu a uma vaga na câmara de Nova Iguaçu.

Lúcia Gagliasso

O sobrenome de Lúcia já entrega de qual família ela faz parte. A mãe do ator Bruno Gagliasso também está entre os candidatos a vereador na cidade do Rio de Janeiro. Estreante na política, ela filiou-se ao PL e informou ao TSE que “não há bens a declarar”.

Vale lembrar que ela também é mãe do ex-ator, agora deputado estadual no Rio, Thiago Gagliasso (PL), cujo posicionamento político já gerou atritos na família. Com a mãe, pelo visto, a afinidade ideológica é total, já que ambos estão no mesmo partido.

Marquito, Zilu e Luísa Mell em São Paulo

Luísa Mell, Zilu Camargo e o ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, Alexandre Correa, são candidatos a vereador em São Paulo

Dudu Carmargo e Marquito, ex-SBT, disputam vaga na Câmara de São Paulo. Thammy Gretchen também está na disputa

Ex-atletas Kelly do Basquete e Tandara do Vôlei são candidatas em São Paulo. Apresentador Datena concorre à prefeitura

Irmão da dupla Zezé di Camargo e Luciano, Welington Camargo também concorre a uma vaga na Câmara de São Paulo. O mesmo vale para a jornalista e youtuber Léo Áquilla

Frota é candidato a vereador em Cotia (SP). E Luciane Amaral aproveita o sucesso do filho, ex-BBB Matteus Amaral, para se lançar candidata em Alegrete (RS)

Luisa Mell

A apresentadora, conhecida pela defesa da causa animal, é uma das candidatas a vereadora em São Paulo. Filiada ao União Brasil, Luisa é estreante na política. Ela declarou ao TSE um patrimônio de mais de R$ 8,8 milhões.

Zilu Camargo

Companheira de partido de Luisa Mell, a ex-esposa do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, Zilu Camargo, também é uma das candidatas na capital paulista. Esta é a primeira vez que ela concorre a um cargo público. A empresária informou um patrimônio de mais de R$ 8,6 milhões.

Welington Camargo

Já experiente na disputa eleitoral, o cantor Welington Camargo (Avante), irmão da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, também está na briga por uma vaga na Câmara de São Paulo. Isso indica que ele disputará votos com a ex-cunhada, Zilu.

Welington, que ficou conhecido no Brasil após ser sequestrado em 1998, já foi deputado estadual em Goiás e transferiu o domicílio eleitoral nas eleições de 2020, quando se candidatou pela primeira vez a vereador por São Paulo. Ele informou um patrimônio R$ 220 mil.

Alexandre Correa

O ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, Alexandre Correa (Avante), também está na lista de candidatos, em São Paulo. Ele é estreante na política e declarou um patrimônio de mais de R$ 8,6 milhões.

Dudu Camargo

Ex-apresentador do SBT, Dudu Camargo (Republicanos) também decidiu estrear na política. O jovem de 26 anos vai concorrer a uma vaga na Câmara de São Paulo. Ele informou ao TSE que tem Ensino Fundamental completo e que “não há bens a declarar”.

Marquito

Já Marquito, outra figura que ficou famosa no SBT, por participar do programa do Ratinho, declarou um patrimônio de R$ 667,5 mil. Assim como Dudu Camargo, o humorista de 64 anos vai disputar uma vaga na câmara da capital paulista pelo Republicanos.

Esta será a sexta candidatura de Marquito. Desde 2004, ela já concorreu a vereador por Osasco, São Lourenço da Serra e São Paulo. Ao TSE, ele informou que tem Ensino Fundamental completo.

Kelly do Basquete

Engrossando a fila dos esportistas candidatos, está a ex-jogadora de basquete e medalhista olímpica Kelly (Podemos). Ela também disputa uma vaga de vereadora em São Paulo. Esta é a terceira vez que ela se candidata. A atleta declarou um patrimônio de R$ 69,4 mil.

Tandara do Vôlei

Assim como Kelly, outra esportista candidata é Tandara Caixeta, conhecida como Tandara do Vôlei. A jogadora, afastada por doping nas Olímpiadas de Tóquio, em 2020, tenta pela segunda vez uma vitória nas eleições.

Em 2022, ela se candidatou a deputada federal e, agora, pelo PL, tentará uma vaga na Câmara de São Paulo. A atleta declarou um patrimônio de mais de R$ 1,6 milhão.

Datena

Outro que, enfim, estreou na política, após prometer e voltar atrás nos pleitos anteriores, é o apresentador José Luiz Datena. Ele é candidato à prefeitura de São Paulo pelo PSDB. O comunicador informou ao TSE um patrimônio de R$ 38,3 milhões.

Thammy Miranda

Já veterano na política, o filho da cantora Gretchen, Thammy Miranda, de 41 anos, também estará na disputa em São Paulo. Esta é a quarta candidatura dele à câmara paulistana. No último pleito, ele foi eleito pelo PL e, desta vez, concorrerá pelo PDT. O vereador declarou um patrimônio de R$ 5,5 milhões.

Léo Áquilla

Candidata pela oitava vez, a jornalista e youtuber Léo Áquilla (MDB) também estará na briga por uma vaga de vereadora em São Paulo. Nos pleitos anteriores, além de eleições municipais, ela concorreu também à deputada federal e estadual. Léo tem 53 anos e informou um patrimônio de R$ 839,8 mil.

Alexandre Frota

Já o ex-deputado federal Alexandre Frota (PDT) optou por se candidatar a vereador em Cotia, no interior paulista. Depois de não conseguir se eleger em 2022, quando concorreu a deputado estadual, o ator retorna a política. Ele informou ao TSE um patrimônio de R$ 90 mil.

Luciane Amaral

No Rio Grande do Sul, a mãe do ex-BBB Matteus Amaral, Luciane Amaral (MDB), decidiu estrear na política após o sucesso do filho no reality show da TV Globo. Ela se inscreveu como candidata a vereadora de Alegrete, com um patrimônio informado de R$ 6,7 mil.