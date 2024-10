De casa cheia, Luiz Caldas e Saulo emocionam o público da Concha em ‘prévia’ acústica do Carnaval: “É o rei e o príncipe do axé”

Dois anos separam o primeiro grande sucesso de Luiz Caldas na música da primeira vez que Saulo Fernandes teve uma oportunidade em um “Carnaval”. O ano era 1985, quando o “pai da Axé Music” explodiu com ‘Fricote’ e marcou uma geração. Dois anos depois, em Barreiras, Saulo subia em um trio elétrico e se encantava com o movimento iniciado por Caldas.

Mas nesta sexta-feira (18), pouco importou a distância entre as idades e o tempo de início da carreira; o que foi sentido foi a musicalidade de ambos, trinta e sete anos depois do primeiro passo dado pelos dois rumo à história da música baiana.

O pai da Axé Music e o admirador da arte, que se tornou uma referência quando se fala sobre cantar a Bahia, se encontram mais uma vez nos palcos para compartilhar expertises e composições, encantando o público da Concha Acústica do TCA.

“Um grande show, dois grandes artistas. Sou superfã, amo de paixão. Esse show tem uma característica mais intimista; acredito que seria um show para a Sala Principal, mas enquanto não fica pronto, a gente curte aqui”, afirmou Claudia de Farias, de 51 anos.

Foto: Bianca Andrade/ Bahia Notícias

Diferente da energia do “empurra-empurra” atrás do trio e a busca por um espaço mais perto da lateral do caminhão para ver melhor o artista, na Concha a “briga” foi pelo senta e levanta logo no início do show, que logo cessou assim que Saulo e Luiz começaram a cantar.

Para se sentir no show, é só dar play no disco ‘Luiz Caldas e Saulo (Ao Vivo na Macaco Gordo)’. O repertório seguiu basicamente a ordem do projeto, lançado nas plataformas digitais em 2022. A abertura foi feita com ‘O Sal da Terra’, de Beto Guedes, seguido de ‘Selva Branca’, composição de Carlinhos Brown e famosa na voz de Bell Marques na época do Chiclete com Banana.

Apesar do clima intimista, o público não fugiu da pauta Carnaval, em especial a valorização de um dos maiores nomes da música baiana. Sem ‘Protesto Olodum’, o público protestou pedindo mais espaço para Luiz na avenida.

Foto: Bianca Andrade/ Bahia Notícias

“Acompanho ele desde os 18 anos; ele tem minha idade. Eu acho Luiz Caldas um artista único, um gênio. Para mim, Luiz Caldas é um gênio, é o fenômeno da música brasileira e da baiana. Eu sou fã dele, eu sou seguidor dele, mas fico muito sentido assim, em termos de nossos governantes aqui, de Salvador, não valorizarem tanto o trabalho dele, porque ele merece ser homenageado, reverenciado sempre. O Carnaval se tornou mais conhecido graças a ele. Ele veio para fazer a diferença e merece mais espaço, um trio elétrico melhor. Assim como Gonzaga é o rei do Baião, Luiz Caldas é o rei do Axé”, afirmou Alberto Jiron, de 61 anos.