De contrato renovado, Osvaldo projeta mais anos pelo Vitória: “Tenho lenha para queimar”

Ídolo da torcida do Vitória, com direito a uma bandeira em sua homenagem, o atacante Osvaldo continuará no Leão em 2025. Nesta sexta-feira (18), o presidente rubro-negro Fábio Mota confirmou a renovação de contrato com o atacante até o fim de 2025. Osvaldo, que está fora da temporada após ser diagnosticado com tromboembolismo pulmonar, agradeceu a confiança e almejou poder jogar uma Copa Sul-Americana com as cores do Vitória.

“Agradeço a todos os que se dedicam dia e noite para ver o Vitória cada vez maior. Quero muito poder jogar uma Copa Sul-Americana pelo Vitória, como vivi em outros clubes no passado recente”, comentou o atacante.

Atualmente com 37 anos, Osvaldo chegou ao Leão no ano passado e conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro de 2023 e o Campeonato Baiano de 2024. Nesta temporada, são 39 jogos, com oito gols e uma assistência. No total, o atacante soma 89 jogos com a camisa rubro-negra, com 16 gols e 11 assistências. O atleta negou que a próxima temporada será a última da sua carreira e disse que “ainda tem lenha para queimar”.