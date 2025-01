“De coração e alma”, declara Gabigol em chegada ao Cruzeiro

Ele chegou. Neste sábado (4/1), o atacante Gabigol foi apresentado como novo jogador do Cruzeiro. Recepcionado por mais de 40 mil torcedores que foram ao Mineirão, o jogador deu sua primeira entrevista coletiva como jogador da Raposa. Ele comentou sobre o sentimento de chegar ao Cabuloso e como foram as negociações com Alexandre Mattos, CEO de futebol do clube.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Torcida marcou presença na apresentação do atacante Flickr/Cruzeiro 2 de 3 Rodriguinho, Fagner, Eduardo e Christian também foram apresentados Flickr/Cruzeiro 3 de 3 Gabigol já caiu nas graças da torcida Flickr/Cruzeiro

O atacante comentou que houve um breve desentendimento com Mattos, mas que tudo se resolveu logo na sequência.

“Vou contar aqui uma fofoca para vocês. O primeiro dia que ele foi lá em casa para assinar as coisas, eu realmente falei pra ele que meu coração não estava pronto. Ele recebeu isso não tão bem, mas depois, a gente conversando e explicando o meu jeito de ser, ele entendeu”, afirmou Gabriel.

No entanto, o jogador apontou para o sentimento após a tomada de decisão. “Depois, quando eu tomei a decisão de assinar esse contrato, eu estava de coração e alma aqui dentro. O que posso prometer não são títulos, não é gol, e sim dedicação”, completou.

Compromisso no DF

Gabigol é um dos principais reforços da equipe para a temporada. O Cruzeiro estará em Brasília para o jogo contra o Athletic, na 2ª rodada do Campeonato Mineiro. A partida está marcada para 22 de janeiro, na Arena BRB Mané Garrincha, em mais um jogo realizado pelo Metrópoles Sports.

A venda de ingressos para o duelo entre Athletic e Cruzeiro em Brasília segue a todo vapor.

A venda dos ingressos para o jogão em Brasília segue aberta. O público geral já pode garantir as entradas pela internet ou no ponto físico de venda, localizado na quadra 102/103 Norte.

Confira o horário de funcionamento:

De segunda a sexta, das 9h às 20h

Sábado e domingo, das 10h às 16h

Este será apenas o primeiro jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. Além de produzir o embate pelo Campeonato Mineiro, a vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas do Carioca, do Paulista e a Supercopa Rei. Até agora, são previstos seis confrontos, em quatro cidades.

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025:

Athletic x Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro, dia 22 de janeiro, em Brasília

Vasco x Madureira, pelo Campeonato Carioca, dia 22 de janeiro, em Manaus

Vasco x Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, dia 1º ou 2 de fevereiro (a confirmar), em Cariacica (ES)

Flamengo x Botafogo, pela Supercopa, dia 2 de fevereiro, em Belém

Vasco x Fluminense, pelo Campeonato Carioca, dia 5 ou 6 de fevereiro (a confirmar), em Brasília

Portuguesa x Corinthians, pelo Campeonato Paulista, dia 16 de fevereiro, em Brasília