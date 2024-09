De corrupção a estupro: PF prende 36 candidatos em diversos estados

Hugo Barreto/Metrópoles

1 de 1 Foto colorida de agentes da polícia federal entrando em viatura – Metrópoles – Foto: Hugo Barreto/MetrópolesA Polícia Federal (PF) prendeu até essa sexta-feira (20/9) 36 candidatos às eleições municipais de 2024 que tinham mandados de prisão em aberto.

As prisões ocorreram nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Maranhão, Acre, Rio Grande do Sul, Sergipe, Roraima, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

Os mandados de prisão incluem crimes como tráfico de drogas, corrupção ativa, promoção de imigração ilegal, porte ilegal de arma de fogo, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e crimes sexuais, além de diversos casos de inadimplência por pensão alimentícia.

