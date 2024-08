“De espionagem ilegal você entende”, diz Motta a Ramagem

Candidato do Psol lembra o caso da Abin paralela durante o debate para a Prefeitura do Rio de Janeiro na 5ª feira (8.ago)

Na imagem, o deputado federal Tarcísio Motta (Psol-RJ), à esquerda, e o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), à direita, durante o debate para a Prefeitura do Rio de Janeiro na Band Reprodução/Youtube @TV Band Rio

PODER360 9.ago.2024 (sexta-feira) – 0h30



O deputado federal Tarcísio Motta (Psol) lembrou o caso da “Abin paralela” ao questionar o também congressista Alexandre Ramagem (PL) durante o debate entre candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro da Band, nesta 5ª feira (8.ago.2024).

Ao fazer uma pergunta sobre a pandemia de covid-19, Motta disse que candidato do PL acreditava que vacinas têm chip de espionagem e afirmou: “de espionagem ilegal você entende. Acho que é essa a teoria conspiracionista que você faz”.

Ramagem, que foi diretor da Agência Brasileira Inteligência no governo Jair Bolsonaro (PL), é investigado por suspeita de integrar um esquema de espionagem ilegal contra adversários políticos, integrantes do Judiciário e jornalistas.

CASO MARIELLE Em outro momento, Motta disse que todos os outros candidatos tinham ligação com envolvidos na morte da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes, em 14 março de 2018.

“Brazão, preso por assassinar Marielle, era do partido de quem? Do Amorim. Ia para qual partido? Para o Republicanos, que agora apoia o Ramagem. Mas era secretário de quem? do Paes. Essa galera está toda junta e misturada”, afirmou.

DEBATE NO RIO DE JANEIRO A Rede Bandeirantes realizou nesta 5ª feira (8.ago.2024) o 1º debate das eleições de 2024 em 19 municípios. Dentre eles, as capitais Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Curitiba (PA), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Teresina (PI).

Eis os candidatos que participaram:

Alexandre Ramagem (PL) Eduardo Paes (PSD) Marcelo Queiroz (PP) Rodrigo Amorim (União Brasil) Tarcísio Motta (PSOL) O critério para escolha dos 5 concorrentes ao cargo foi que o partido, coligação ou federação tenham ao menos 5 parlamentares no Congresso Nacional, como determina a legislação eleitoral.

ELEIÇÕES NO RIO Segundo a pesquisa Atlas/Intel divulgada nesta 5ª feira, o prefeito e candidato à reeleição Eduardo Paes (PSD), apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lidera a corrida eleitoral para a Prefeitura do Rio, com 45,8% das intenções de voto.

O deputado federal e candidato endossado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Alexandre Ramagem (PL), está em 2º lugar, com 32,3%. É seguido pelo deputado federal Tarcísio Motta (Psol), que busca apoio dos demais partidos de esquerda, com 12,9%.

Eis os resultados do 1º cenário estimulado (quando os nomes dos candidatos são apresentados):

Eduardo Paes (PSD) – 45,8%; Alexandre Ramagem (PL) – 32,3%; Tarcísio Motta (Psol) – 12,9%; Carol Sponza (Novo) – 2,6%; Marcelo Queiroz (PP) – 1,4%; Rodrigo Amorim (União Brasil) – 1,2%; Cyro Garcia (PSTU) – 0,7%; Juliete Pantoja (UP) – 0,3%; Henrique Simonard (PCO) – 0%; não sabem – 1,2%; brancos e nulos – 1,5%. O levantamento Atlas/Intel foi realizado de 2 a 7 de agosto de 2024. Foram entrevistadas 1.600 pessoas com 16 anos ou mais no Rio. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE sob o nº RJ-08188/2024. Eis a íntegra (PDF – 656 kB).

Segundo a empresa que fez o levantamento, o custo do estudo foi de R$ 35.000. O valor foi pago com recursos próprios.