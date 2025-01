De férias no Brasil, Luana Piovani chama homens de ‘velhos e acabados’

MARIA PAULA GIACOMELLI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Para as festas de fim de ano, Luana Piovani decidiu deixar o inverno europeu para trás e vir curtir as praias do Brasil. No entanto, algumas expectativas da atriz foram frustradas durante a estadia. Ela reclamou que os homens brasileiros estão “velhos e acabados” ao dizer que não beijou ninguém.

“Peguei ninguém. Maravilhoso… Achei que fosse vir para o Brasil e encaçapar boys. Achei que estava vindo com o rodo e que ia dar na cara da macharada toda com o meu rodo”, afirmou nas redes sociais.

Segundo ela, os melhores homens são os gays e os demais são feios e “boys lixo”.

“Os que não são gays estão velhos acabados. Os que estão, assim, visualmente interessantes, tudo boy lixo. Daí não tem, né.”

