De férias no Canadá, apresentadora Eliana Lopes assume relacionamento

Após 2023 ser bem corrido para a apresentadora do Programa nas Entrelinhas com Eliana Lopes pela Rede TV, a bela resolveu passar uma temporada de férias no Canadá e em suas redes sociais Eliana apresentou para os seus seguidores o seu parceiro, na foto a apresentadora mostra que está muito feliz ao lado do seu amado .

Além do trabalho nas telinhas, Eliana Lopes também atuou como modelo, desfilando nas passarelas mais renomadas do País. Ela ganhou diversos concursos de beleza e até mesmo apresentou desfiles nacionais.