De forma inédita, árbitro de Goiás ganha premiação de melhor do jogo

Um fato inusitado marcou o futebol brasileiro, na noite dessa terça-feira (28/1). Após o jogo entre Goiás x Jataiense, válido pelo Campeonato Goiano 2025, o árbitro Gabriel Queiroz foi eleito o melhor da partida, de acordo com os comentaristas da TV Brasil Central, canal oficial que transmite a competição.

Gabriel tem 35 anos, e ficou surpreso com a premiação, mas agradeceu à equipe de arbitragem. “Esse prêmio é da minha equipe inteira, que trabalhou comigo aqui, o pessoal do VAR que também fez ótimo trabalho, só tenho a agradecer a todos. É uma oportunidade única e é sempre gratificante estar com vocês, e ter o apoio de vocês da imprensa”, afirmou.

A equipe de arbitragem na partida também contou com os assistentes Tiago Gomes e Jordana Pereira, além de Saulo Rodrigues como quarto árbitro. No Var estava o árbitro Jean Carlos Narciso e Bruno Pires como AVAR.