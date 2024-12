De Grinch a Lorax: confira 6 filmes inspirados nas obras de Dr. Seuss para assistir online

Theodor Seuss Geisel, também conhecido pelo pseudônimo Dr. Seuss, foi um autor de literatura infantil americano, famoso pelos seus livros ilustrados. Suas obras marcaram gerações com histórias criativas, mensagens profundas e personagens únicos.

Seus livros, repletos de rimas e ilustrações, ganharam adaptações cinematográficas que trouxeram sua criatividade para as telas. Entre seus personagens mais famosos estão o Grinch, a criatura verde que odeia o Natal, além do Gato de Cartola e o Lorax.

Alguns de seus trabalhos já receberam adaptações para o cinema e a televisão. Confira seis filmes baseados em suas obras, além de algumas animações clássicas bônus que valem a pena conhecer!

Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas! (1966) / Crédito: MGM Television (divulgação)

Dr Seuss: adaptações dos personagens para ver nos streamings O Grinch (2000)

O Gato (2003)

Horton e o Mundo dos Quem (2008)

O Lorax: Em Busca da Trúfula Perdida (2012)

O Grinch (2018)

Ovos Verdes e Presunto (2019–2022)

Bônus: animações clássicas de Chuck Jones

O Grinch (2000)

Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas! (2000) / Crédito: Universal Pictures (divulgação)

Primeiro filme baseado em uma obra de Seuss, “O Grinch” foi dirigido por Ron Howard (de “O Código Da Vinci” e “Uma Mente Brilhante”) e estrelado por Jim Carrey no papel principal. O Grinch é uma criatura verde que odeia o Natal.

Refugiado em uma caverna com seu cão Max, ele planeja roubar os presentes e enfeites da Cidade dos Quem. Paralelamente, Cindy Lou, uma garota curiosa da cidade, questiona o verdadeiro significado do Natal. Seus caminhos se cruzam e ambos descobrem o verdadeiro espírito natalino.

Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas! (2000) / Crédito: Universal Pictures (divulgação)

Com humor, drama e uma interpretação marcante de Carrey, o filme explora a transformação do Grinch e o verdadeiro significado do Natal.

Onde assistir:

Amazon Prime Video

Netflix

ClaroTV

GloboPlay

O Gato (2003)

O Gato (2003) / Crédito: Universal Pictures (divulgação)

Após o grande sucesso de “O Grinch”, mais um filme live-action baseado em uma obra de Dr. Seuss foi encomendado: uma adaptação do clássico “The Cat in the Hat”. O filme conta com Mike Myers (“Austin Powers”) no papel principal, além de Dakota Fanning e Alec Baldwin.

A história acompanha Sally e Conrad, duas crianças que têm suas vidas transformadas ao conhecerem um enorme gato falante que usa uma cartola. No entanto, quando o cachorro da família foge, eles embarcam em uma aventura para recuperá-lo.

O Gato (2003) / Crédito: Universal Pictures (divulgação)

Entretanto, o longa não arrecadou o esperado e recebeu muitas críticas negativas, especialmente pelo tom, que incluía piadas e conteúdos inadequados para a classificação indicativa.

Devido a isso, a família de Dr. Seuss decidiu impedir que outras adaptações live-action de suas obras fossem produzidas.

Onde assistir:

MercadoPlay

Horton e o Mundo dos Quem (2008)

Horton e o Mundo dos Quem! (2008) / Crédito: Blue Sky Studios (divulgação)

Animação que adapta a história de Horton, um elefante que descobre um mundo minúsculo habitado pelos Quem em um grão de pólen. Apesar de ser ridicularizado por outros animais, Horton se dedica a protegê-los.

No elenco de vozes originais, a produção traz Jim Carrey de volta ao universo de Dr. Seuss, dublando Horton, e Steve Carell (“The Office“) como o prefeito de Quemlândia.

Horton e o Mundo dos Quem! (2008) / Crédito: Blue Sky Studios (divulgação)

No Brasil, Horton foi dublado por Marco Ribeiro (famoso por dar voz a vários personagens de Jim Carrey e ao Tony Stark no universo Marvel), enquanto o prefeito contou com a voz do comediante Tom Cavalcante.

Diferentemente de “O Gato”, o filme foi um sucesso de crítica e bilheteria.

Onde assistir:

Disney+

Horton e o Mundo dos Quem! (2008) / Crédito: Blue Sky Studios (divulgação)

O Lorax: Em Busca da Trúfula Perdida (2012)

Dr. Seuss’ The Lorax (2012) / Crédito: Illumination Entertainment (divulgação)

Esta animação aborda temas ambientais de forma leve e divertida. A história acompanha Ted, um menino apaixonado, que descobre que o sonho de Audrey é ver uma árvore de verdade, algo raro em seu mundo.

Determinado a realizar esse desejo, ele parte em uma aventura onde conhece o Lorax, uma criatura protetora da natureza preocupada com o futuro de seu habitat.

Dr. Seuss’ The Lorax (2012) / Crédito: Illumination Entertainment (divulgação)

Nas vozes originais, o filme conta com Zac Efron, Taylor Swift e Danny DeVito, que também dublou o personagem Lorax em diversos idiomas. No Brasil, a voz do Lorax ficou a cargo de Júlio Chaves, conhecido por dublar Marlin em “Procurando Nemo”.

Onde assistir:

Amazon Prime Video

Netflix

GloboPlay

O Grinch (2018)

Dr. Seuss’ The Grinch (2018) / Crédito: Illumination Entertainment (divulgação)

Esta versão animada moderniza a clássica história do “Grinch” com um visual vibrante e uma abordagem leve e divertida. O enredo segue o Grinch, que planeja acabar com o Natal com a ajuda de seu fiel cão Max, enquanto os moradores de Quemlândia se preparam para sua grande festa anual.

Paralelamente, uma jovem tenta encontrar o Papai Noel para agradecê-lo por ajudar sua mãe viúva, mas acaba se envolvendo nos planos do Grinch.

Dr. Seuss’ The Grinch (2018) / Crédito: Illumination Entertainment (divulgação)

Benedict Cumberbatch dá voz ao personagem na versão original, enquanto, no Brasil, a dublagem ficou a cargo do ator Lázaro Ramos.

Onde assistir:

Dr. Seuss’ The Grinch (2018) / Crédito: Illumination Entertainment (divulgação)

Amazon Prime Video

Netflix.

ClaroTV

GloboPlay

Ovos Verdes e Presunto (2019–2022)

Ovos Verdes e Presunto (2019 – 2021) / Crédito: Netflix Animation (divulgação)

Esta série animada da Netflix expande o universo do livro clássico, transformando a curta história em uma aventura repleta de humor.

Sam e Guy, apesar de suas diferenças, se unem para salvar um animal raro. Após uma troca acidental de maletas, eles, acompanhados de E.B. e sua mãe Michellee, embarcam em uma jornada para devolver o animal ao seu habitat natural.

Ovos Verdes e Presunto (2019 – 2021) / Crédito: Netflix Animation (divulgação)

Porém, são perseguidos por um caçador de recompensas maligno, dois agentes misteriosos e um implacável caçador.

Onde assistir:

Netflix

Bônus: animações clássicas de Chuck Jones

Para os amantes da animação tradicional, as adaptações de Chuck Jones são um tesouro à parte. Este icônico animador, famoso pelos trabalhos com os “Looney Tunes” e “Merrie Melodies”, trouxe à vida os traços de Dr. Seuss com fidelidade e seu toque autoral:

Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas! (1966) / Crédito: MGM Television (divulgação)

Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas! (1966 – Especial de TV): uma animação inesquecível que capturou o coração dos fãs com a performance de Boris Karloff como o Grinch. Disponível para locação no Amazon Prime Video.

uma animação inesquecível que capturou o coração dos fãs com a performance de Boris Karloff como o Grinch. Disponível para locação no Amazon Prime Video. Dr. Seuss’ Horton Hears a Who! (1970 – Especial de TV): uma adaptação do conto de Horton, mantendo a essência da obra original.

Dr. Seuss’ Horton Hears a Who! (1970) / Crédito: DePatie-Freleng Enterprises (divulgação)

