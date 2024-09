De jogador a técnico em um ano: a ascensão de Filipe Luis no Flamengo

Há menos de um ano, Filipe Luis anunciava sua aposentadoria dos campos. Ídolo não só no Flamengo, onde encerrou a carreira como jogador, mas também em outros grandes clubes do mundo, o catarinense nunca escondeu o desejo de atuar como técnico. E agora terá sua chance, mesmo que interinamente, à frente de seu clube do coração. Ele assume temporariamente o comando do Rubro-Negro carioca até a escolha de um nome definitivo para o cargo após a demissão de Tite, confirmada nesta segunda-feira (30/9).

Filipe Luis não demorou a dar os primeiros passos na nova função, após pendurar as chuteiras. Foram cerca de dois meses entre deixar os gramados e o retorno com a prancheta em mãos, como técnico do sub-17 do Flamengo.

Antes, porém, ele recusou convite para traçar outro caminho. Foi convidado pela CBF para assumir o posto de coordenador de seleções. Mas estava certo de outros plano. E o trabalho foi coroado com títulos logo na primeira temporada. Com o sub-17, foi campeão da Copa Rio. Subiu ao sub-20, onde conquistou o inédito Intercontinental Sub-20, ao vencer o Olympiacos por 2 x 1 no fim de agosto.

Mais “tempo de voo”

Filipe Luís chega como interino e terá, de cara, um grande desafio. Já na quarta-feira, o Flamengo tem jogo decisivo contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. O desempenho dele será avaliado de perto, pela torcida e também pela diretoria do clube. No entanto, há uma avaliação geral de que o ex-lateral ainda tem um longo caminho a percorrer para adquirir bagagem e experiência como treinador antes de se firmar na função.