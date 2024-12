A cantora Ella, que iniciou sua trajetória artística como o cantor gospel Jotta A, está celebrando um marco importante em sua vida: a realização da cirurgia de redesignação sexual. Conhecida nacionalmente desde criança por sua participação no programa Raul Gil, Ella, agora com 27 anos, revelou detalhes sobre a transformação em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, emocionando seguidores e inspirando outras pessoas com sua história.

Ella iniciou sua transição de gênero em 2022, dois anos após deixar o cenário gospel. Em fevereiro de 2023, ela oficializou seu nome e gênero no registro civil, adotando o nome Ella Viana de Holanda. Desde então, a cantora tem usado sua plataforma para compartilhar as etapas de sua transição, desmistificando o processo e promovendo informações sobre a temática trans.

“É uma realização muito significativa para mim. Desde criança, eu não me reconhecia no corpo que tinha, mas só na fase adulta, com acompanhamento psicológico e psiquiátrico, pude entender melhor minha disforia de gênero. Hoje, me sinto finalmente conectada comigo mesma”, afirmou Ella no vídeo.

Um novo capítulo em Santa Catarina

A cirurgia de redesignação sexual, realizada em uma clínica em Santa Catarina, representa, segundo a artista, a materialização de um sonho. Em seu depoimento, Ella destacou que a cirurgia foi um passo importante para sua identidade, mas também lembrou que não é uma necessidade para todas as pessoas trans.

“Nem todas as pessoas trans precisam ou desejam passar por essa cirurgia, mas para quem, como eu, tem disforia de gênero, é algo transformador”, explicou.

Ella também compartilhou a reação de sua família ao resultado da cirurgia, destacando a surpresa e o apoio que recebeu. “Minha mãe e minha irmã ficaram surpresas, mas ao mesmo tempo emocionadas. É algo novo para muita gente, e acredito que quanto mais informação houver, menos tabu isso será.”

The post De Jotta A a Ella: Ex-cantor gospel celebra cirurgia de redesignação sexual appeared first on Fuxico Gospel.