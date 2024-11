De Lady Gaga a Demi Moore; as estrelas que votaram nas eleições dos EUA

Diversas celebridades internacionais usaram as redes sociais para compartilhar o adesivo das eleições presidenciais dos EUA, indicando que exerceram seu direito ao voto. Seja em postagens no feed, stories ou até colado em suas roupas, o adesivo “I Voted” apareceu em diversos perfis de músicos, apresentadores e atores de cinema, incentivando milhões de seguidores a fazer o mesmo.

Entre as celebridades, Lupita Nyong’o chamou a atenção ao compartilhar sua primeira experiência como eleitora nos EUA. A atriz postou um vídeo no Instagram com o adesivo e celebrou: “EU VOTEI!!! Já não sou mais uma eleitora virgem. Façam sua voz ser ouvida HOJE!”

Muitas dessas personalidades usaram legendas motivacionais para encorajar o público a votar. Além das mensagens de incentivo, fotos e vídeos de celebridades foram amplamente divulgados nas redes, mostrando a importância do voto na eleição americana.

Vale lembrar que, nesta quarta-feira, 6 de novembro, Donald Trump declarou vitória após projeções da mídia americana indicarem que ele está a apenas três votos de conquistar os 270 necessários para retornar à Casa Branca.

