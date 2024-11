De Lima a Salvador: Raul Aguirre, agora soteropolitano, celebra a paixão pelo Bahia e os desafios de liderar o Tricolor

O CEO do Bahia, Raul Aguirre recebeu, na noite desta sexta-feira (8), junto de Ferran Soriano, o título de cidadão soteropolitano. Em seu discurso, o agora soteropolitano, falou sobre a emoção da homenagem e destacou a ampliação da marca do Bahia para todo o povo baiano.

“É uma grande honra estar aqui hoje à noite. Cidadão Soteropolitano, primeira experiência de um peruano na Bahia, capítulo 1: Se dizem por aí que o Bahia e a Bahia é o mundo, posso confirmar. Nasci a oeste da Bahia, mais especificamente na cidade de Lima, no Peru. Eu que me considerava apenas como um soteroperuano, hoje tenho a honra de ser completamente soteropolitano. Desde que cheguei aqui, há um ano e meio, tenho me encantado com tudo. Com o povo, com a cultura, com os lugares, com o carinho e o carisma do povo baiano, com o pouco que entendi e, sobretudo, com o muito que me falta entender dessa terra e da cultura da Bahia”, disse.

Foto: Alana Dias / Bahia Notícias.