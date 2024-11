De (mais) figurinhas a apelidos: as novidades que chegam às DMs do Instagram

A Meta anunciou diversas novidades para as mensagens diretas (DMs) do Instagram nesta segunda-feira (25). Entre elas, estão novos packs de figurinhas, apelidos em conversas e compartilhamento de localização em tempo real.

Em post publicado em seu blog, a Meta afirma que os novos recursos “tornam mais fácil se expressar e se conectar com amigos por meio de mensagens diretas no Instagram“.

Além de ganharem figurinhas, DMs do Instagram ficaram mais personalizáveis

A Meta anunciou 17 novos packs de figurinhas. Ao todo, chegam “mais de 300” stickers, segundo a empresa. Você também poderá favoritar figurinhas de suas conversas para reutilizar aquelas mandadas por amigos ou criadas com recortes. Simplificando: vai funcionar igual as figurinhas do WhatsApp (outro aplicativo da Meta).

DMs do Instagram ganham 17 packs figurinhas, totalizando ‘mais de 300’ novas (Imagem: Divulgação/Meta)

Além disso, agora você pode personalizar os nomes nas DMs do Instagram, adicionando apelidos tanto para você quanto para outras pessoas com quem você conversar na rede social. Segundo a empresa, a ideia é deixar seus contatos “mais fáceis de reconhecer” na lista de conversas.

Vai funcionar assim, conforme explicado pela Meta:

Toque no nome da conversa na parte superior da sua conversa;

Toque em “Apelidos” e no nome de usuário da pessoa na conversa para a qual você quer adicionar um apelido;

“Os apelidos aparecem apenas nas suas conversas e não alteram seu nome de usuário em nenhum outro lugar do Instagram“;

“Você pode mudar seu apelido a qualquer momento e decidir quem na conversa pode mudar seu apelido“.

Vai dar para compartilhar localização em tempo real por até uma hora no Instagram (Imagem: Divulgação/Meta)

Outra novidade é poder compartilhar sua localização ao vivo por até uma hora ou fixar um ponto no mapa. A Meta afirma que esse recurso é útil para “coordenar horários de chegada, atividades ou encontrar seus amigos em lugares lotados – perfeito para shows, passeios ou outros encontros com amigos“.

Pontos ressaltados pela Meta sobre o novo recurso:

A localização em tempo real só pode ser compartilhada de forma privada nas DMs, seja num chat 1:1 ou em grupo, expira após uma hora e está desativada por padrão;

Ao compartilhar, somente as pessoas na conversa específica podem ver sua localização, e ela não pode ser encaminhada para outras conversas;

Você também verá um indicador no topo do seu chat para garantir que não se esqueça de que está compartilhando sua localização em tempo real;

Você pode parar de compartilhar sua localização a qualquer momento;

Lembre-se de sempre ser cuidadoso com sua privacidade e compartilhe sua localização apenas com pessoas que você conhece pessoalmente.

Também vale destacar: o compartilhamento de localização em tempo real nas DMs do Instagram estão atualmente disponíveis “em alguns países selecionados“. Mas a Meta não listou quais países.

