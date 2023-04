De Neymar a Lula, prodígio de 12 anos encanta com samba; conheça

Desde que publicou o vídeo tocando a música Gratidão, de Xande de Pilares, a vida do pequeno Miguel Vicente mudou bastante. Aos 12 anos, o jovem prodígio encantou de Neymar -bolsonarista declarado- ao presidente Lula, que teve a oportunidade de conhecer em evento no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

O garoto começou a mostrar talento no cavaquinho logo aos 3 anos de idade. Nove anos depois, virou sucesso na internet com seus vídeos gravados direto de Itaperuna, no Rio, onde mora com a família.

Hoje, ele acumula mais de 800 mil seguidores nas redes sociais e a publicação de qualquer um dos seus vídeos cantando e tocando é sinônimo de viral.

“Fiquei assustado porque é um mundo meio novo para a gente. De repente, os seguidores aumentaram e quando vi a Iza e o Neymar estavam repostando também. Ficamos preocupados com a proporção da coisa, mas depois relaxamos porque vimos que estava lá na maior farra”, contou ao UOL o pai de Miguel, Rafael Vicente, 40.

Para o filho, receber o reconhecimento dos famosos foi algo que o incentivou bastante a continuar na música.

“Tocar e cantar é uma diversão. Foi muito bom ver os artistas repostando e comentando. Eu sempre vejo essas pessoas na TV e nunca imaginaria que iriam falar comigo, fiquei muito emocionado”, contou.