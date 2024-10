De novo: Baianos ficam de fora da lista tríplice para cargo de ministro do STJ; veja escolhidos

Os três nomes que compõem a lista são Sammy Barbosa Lopes (MP do Acre), Maria Marluce Caldas Bezerra (MP de Alagoas) e Carlos Frederico Santos (Ministério Público Federal (MPF). Os nomes escolhidos concorrem à cadeira deixada pela ministra Laurita Vaz, aposentada em outubro do ano passado.

Os três baianos que disputavam uma vaga de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ficaram de fora da lista tríplice formada pelo Pleno nesta terça-feira (15). Após a formação da lista tríplice destinada a membros dos seis Tribunais Regionais Federais, os ministros escolheram a lista destinada ao Ministério Público.

Os promotores Lívia Sant’Anna Vaz e Roberto de Almeida Borges Gomes, e a procuradora Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves, foram os nomes indicados pelo Ministério Público da Bahia e que ficaram de fora.

A lista tríplice será encaminhada para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem cabe indicar o membro do Ministério Público que passará pela sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal. Após a aprovação pela CCJ e pelo plenário do Senado, o escolhido será nomeado e empossado como ministro.