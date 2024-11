De olho em 2025, Juazeirense anuncia atacante ex-Vitória como novo reforço

A Juazeirense fechou a contratação de mais um reforço nesta semana. Na manhã deste sábado (2) o Cancão de Fogo anunciou a chegada de Adriano Padral para a temporada 2025. O atacante já era um desejo antigo do presidente Roberto Carlos e terá a missão de ajudar a equipe na Pré-Copa do Nordeste, na Série D e no Campeonato Baiano.

Pardal foi revelado pelo Vitória em 2006, onde também jogou em 2007 e 2008, após passagem pelo Juazeiro, e 2009, após passagem pelo Botafogo-SP. Pelo Leão da Barra, o centroavante foi campeão baiano e possui 18 jogos e um gol marcado.

Após o início tímido no Rubro-Negro Baiano, Adriano jogou em tradicionais equipes do Brasil como Remo, ABC, América-RN, Ceará e Cuiabá. No futebol exterior, jogou no Daegu, do Japão, no Al-Faisaly FC, da Arábia Saudita, e pelo Hajer Club, também do futebol saudita, onde atuou desde 2019, sendo ídolo do clube com seus melhores números na carreira: 37 gols em 67 partidas disputadas.

O jogador de 37 anos chega para ser o quarto reforço para a próxima temporada. Além da renovação com o técnico João Carlos e do Zagueiro Zé Romário, o clube baiano também anunciou Pedro Campanelli (Goleiro), Eduardo Rosado (Zagueiro) e Tatá Baiano (Atacante).