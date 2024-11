De olho em 2026, Bebeto Galvão se prepara para pré-candidatura a deputado

O vice de Ilhéus participa do encontro estadual do PSB com prefeitos e vereadores eleitos neste ano. Ao avaliar as condições de o PSB emplacar candidatos em 2026 [atualmente, apenas Lídice da Mata ocupa a vaga de deputada federal do partido], Bebeto acredita no sucesso da legenda. Uma das possibilidades de sucesso é conseguir ingressar em uma federação. Uma das discussões é se unir com o PDT.

Nas eleições deste ano, Bebeto Galvão se lançou como pré-candidato a prefeito de Ilhéus após romper com o atual gestor, Mário Alexandre (PSD). Depois, anunciou apoio à ex-secretária estadual Adélia Pinheiro (PT), que ficou em segundo lugar, perdendo para Valderico Júnior (União).