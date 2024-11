De olho em quebra de tabu, Vasco tem guerra com Timão por Libertadores

O domingo reserva um grande jogo na Neo Química Arena. A partir das 16h, a bola rola para Corinthians e Vasco pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo direto por vaga na Libertadores de 2025.

Ambos os clubes possuem chances de jogar a competição continental na próxima temporada. No entanto, a vaga na Libertadores pode acontecer via G-7 ou G-9, a depender dos resultados da Libertadores e Sul-Americana.

O Corinthians começou a rodada na 9ª posição com 44 pontos, enquanto o Vasco vem logo atrás, em 10º, com 43. O atual 7º colocado, primeiro na zona de pré-Libertadores, soma 47.

No entanto, caso o Botafogo conquiste a Libertadores desta temporada diante do Atlético-MG e o Cruzeiro vença a Sul-Americana, mais duas vagas serão abertas via Campeonato Brasileiro, podendo facilitar as vidas de Corinthians e Vasco na competição.

Histórico

Para os torcedores supersticiosos, o histórico recente é favorável ao clube paulista. Nos últimos 23 confrontos, foram 13 vitórias do Corinthians, oito empates e apenas dois triunfos do Vasco.

Além disso, o clube carioca nunca venceu o Corinthians na Neo Química Arena. Desde a inauguração do estádio do Timão, o clube paulista venceu cinco jogos e empatou um.

No último duelo entre as equipes, o clube carioca venceu em São Januário por 2 x 0, encerrando um jejum de 14 anos sem triunfar contra o Timão.