De R$ 199 mil a R$ 193 milhões: veja o patrimônio dos candidatos em SP

São Paulo — Os principais candidatos à Prefeitura da capital já oficializaram o registro de suas chapas na Justiça Eleitoral e declararam patrimônios que variam entre R$ 199 mil e R$ 193 milhões.

A apresentação da declaração de bens é uma exigência da lei eleitoral, mas não há uma checagem proativa do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para conferir se todas as informações estão corretas. Contudo, caso sejam descobertas imprecisões, o candidato pode sofrer sanções.

Nessa terça-feira (13/8), por exemplo, a candidata Tabata Amaral (PSB) solicitou um ajuste em sua declaração, corrigido, para cima, valores que ela havia informado em investimentos. Já o candidato Pablo Marçal (PRTB) declarou que faria o mesmo, diante de reportagens que encontraram omissão em sua apresentação.

Guilherme Boulos (PSol) — R$ 199 mil Na base da lista de candidatos mais ricos está o deputado federal Guilherme Boulos (PSol). Disputando a Prefeitura da capital pela segunda vez, com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele declarou ter R$ 199 mil em bens.

O valor inclui metade da casa onde Boulos mora com a família no Campo Limpo, na zona sul da capital, um carro Celta avaliado em R$ 15,2 mil, um depósito em renda fixa de R$ 11,8 mil e R$ 816 em sua conta corrente.

Altino Prazeres (PSTU) — R$ 385 mil Na sequência aparece o candidato Altino Prazeres (PSTU), ex-presidente do sindicato dos Metroviários, que já se candidatou duas vezes à Prefeitura. Ele declarou um patrimônio de R$ 385 mil, referente à metade de uma casa, declarada sem mais informações.

Ricardo Senese (UP) — R$ 444 mil Já o ferroviário Ricardo Senese (UP), que disputa sua primeira eleição, declarou ter R$ 405 mil aplicados em renda fixa e um carro Fiat Uno 2015, avaliado em R$ 39 mil. Ao todo, ele soma R$ 444 mil em bens, segundo as informações que ele prestou à Justiça Eleitoral.

Tabata Amaral (PSB) — R$ 807 mil A deputada federal Tabata Amaral fecha o pelotão dos candidatos que têm menos de R$ 1 milhão em bens. Estreante nas eleições municipais, a candidata pelo PSB, que está em seu segundo mandato na Câmara dos Deputados, informou ter R$ 799,3 mil em investimentos e R$ 8,5 mil depositado em conta corrente, totalizando R$ 807 mil.

Ricardo Nunes (MDB) — R$ 4,8 milhões Candidato à reeleição, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) declarou R$ 4,8 milhões em bens. A maior fatia desse patrimônio vem de uma aplicação em um fundo de longo prazo que o emedebista tem na XP Investimentos, declarado por R$ 1,1 milhão.

Em seguida, aparece aplicação em um fundo de previdência que soma R$ 999 mil. Nunes declarou ainda um apartamento no bairro Cidade Dutra, na zona sul, avaliado em R$ 605 mil. O restante do patrimônio está diluída entre terrenos e outras aplicações de menor valor.

O prefeito vive em uma ampla casa, com piscina e espaço para festas, no bairro Interlagos, na zona sul. Mas o imóvel não consta em sua declaração.

Marina Helena (Novo) — R$ 9,7 milhões No ranking dos mais ricos, logo acima de Nunes, vem a economista Marina Helena (Novo), que disputa sua primeira eleição. Ela declarou um patrimônio de R$ 9,7 milhões, sendo que R$ 7,6 milhões são de uma casa, cuja localização não foi informada. Marina declarou ainda um apartamento de R$ 381 mil. O restante está diluído em diversos tipos de investimento financeiros.

José Luiz Datena (PSDB) — R$ 38,3 milhões O apresentador José Luiz Datena (PSDB) é o segundo mais rico entre os candidatos à Prefeitura da capital, de acordo com as informações prestadas à Justiça Eleitoral. O candidato, que começou sua carreira na TV como repórter de campo em jogos de futebol, construiu uma fortuna declarada de R$ 38,3 milhões.

A maior parcela desse patrimônio está em dois planos de previdência privada, que somam cerca de R$ 25 milhões. Ele declarou ainda um imóvel de R$ 6,1 milhões em Itajá (GO), sem fornecer detalhes.

Datena tem ainda um apartamento de R$ 3,2 milhões em Florianópolis (SC), um terreno de R$ 967 mil no estado catarinense, e um terreno em Tamboré, na Grande São Paulo, de R$ 800 mil. O restante da soma está diluído em outros imóveis de menor valor.

Pablo Marçal (PRTB) — R$ 193 milhões Quem declarou a maior fortuna na campanha à Prefeitura paulistana foi o influencer Pablo Marçal (PRTB), com R$ 193 milhões em bens. Porém, de todo esse montante, Marçal informou possuir cerca de R$ 820 mil em diversos tipos de investimento, como renda fixa ou títulos do Tesouro, e duas aplicações maiores, de R$ 13,4 milhões, no Banco Safra, e de R$ 49,2 milhões, no Itaú.

Além disso, o ex-coach declarou um terreno de R$ 4,9 milhões em Tamboré e alguns outros terrenos, de menos de R$ 100 mil cada. Todo o restante vem de letras de crédito que o candidato tem junto a bancos ou do capital social declarado de suas empresas.

