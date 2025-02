De saída da Semob, Fabrizzio Muller se despede da prefeitura de Salvador em publicação nas redes sociais

“Não foram poucos os que tentaram me desencorajar de aceitar o convite no final de 2012 para assumir uma das pastas mais caóticas e polêmicas da administração municipal na época. Uma paixão por desafios, mas, acima de tudo, a confiança naquele que havia sido eleito para gerir a cidade nos 4 anos seguintes me fizeram aceitar o convite”, escreveu em parte do texto.

Não foram poucos os que tentaram me desencorajar de aceitar o convite no final de 2012 para assumir uma das pastas mais caóticas e polêmicas da administração municipal na época. Uma paixão por desafios, mas, acima de tudo, a confiança naquele que havia sido eleito para gerir a cidade nos 4 anos seguintes me fizeram aceitar o convite.

Eu que nunca sequer havia cogitado trabalhar na administração pública, passei a fazer parte de um projeto que, tinha certeza, seria transformador para nossa cidade.

A grande maioria das pessoas não sabe, mas nos primeiros meses de 2013, início da primeira gestão do Prefeito ACM Neto, fiz muitos voos com o helicóptero da PM para “mapear” os pontos críticos da cidade. Nesses voos foi possível identificar problemas que ao longo do tempo foram sendo enfrentados, entre eles a Av. Paulo VI, que depois foi transformada em sentido único e a interseção da Av. Tancredo Neves e Av. Magalhães Neto, onde hoje está o “mergulhão”.

De lá para cá muitas coisas aconteceram. Muitos momentos difíceis, mas nunca deixei de me sentir motivado e dar o meu melhor. Ao longo do anos, com muito trabalho e principalmente vontade de realizar, vi a transformação de nossa cidade, não só na mobilidade, mas em todas as áreas.

A que mais me orgulho foi transformar a Cidade de Salvador na Capital da segurança viária, com o menor indice de mortos no transito por 100.000 habitantes entre todas as capitais brasileiras. Cada vida preservada foi uma vitória !!

