De Sorrisos a Insights: Daniella Mendonça estreia podcast sobre saúde, negócios, e empoderamento feminino

Daniella Mendonça, odontóloga e colunista do Jornal Diário da Manhã, está expandindo sua carreira com o lançamento de seu podcast, “Conexão Daniella”. Reconhecida por sua expertise em reabilitação oral e trabalho com misses e celebridades, Mendonça agora se aventura em temas como negócios, economia, saúde e assuntos relacionados ao universo feminino.

O “Conexão Daniella” visa ser uma plataforma de discussão diversificada, integrando a experiência profissional de Mendonça com uma ampla gama de tópicos relevantes. Este novo projeto representa uma expansão significativa de seu escopo profissional, buscando atrair um público interessado em temas contemporâneos que influenciam tanto o mundo dos negócios quanto a vida das mulheres.

Mendonça expressa seu entusiasmo pelo podcast: “Minha intenção é criar um espaço para explorar temas além da saúde, abordando aspectos essenciais da vida profissional e pessoal, com foco especial nas mulheres. É fundamental oferecer uma visão abrangente para enriquecer o entendimento sobre esses assuntos importantes.”

O podcast promete promover debates sobre liderança feminina e os desafios enfrentados por mulheres no mercado de trabalho, além de fornecer informações valiosas na área de saúde e bem-estar. Com lançamento nas principais plataformas de podcast, “Conexão Daniella” gera expectativa entre seus seguidores e novos ouvintes, destacando Mendonça como uma podcaster promissora.