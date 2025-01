De “Stranger Things” a “Cobra Kai”: 10 séries que terminam em 2025

2025 marca a despedida de séries queridas para os fãs de aventura, drama, mistério, assassinato, vida real entre tantas outras temáticas que fizeram os amantes de streamings vibrarem com cada episódio. No entanto, outros títulos chegam para o consolo (ou não) do público.

Confira agora as 10 séries que terminam em 2025 e já deixam um espaço para lembranças e para saudade.

10 séries que nos dão adeus em 2025

Stranger Things (Netflix)

Uma das séries mais populares da Netflix, “Stranger Things” chega a sua quinta temporada e marca o fim das aventuras sobrenaturais de Onze (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) e Will (Noah Schnapp). A despedida se desenvolverá em oito episódios e a única confirmação oficial é que será lançada ainda em 2025.

Além disso, também foi divulgado os nomes dos episódios sendo: “Missão de Resgate”, “O Desaparecimento de…”, “A Armadilha”, “Feiticeiro”, “Tratamento de Choque”, “A Fuga de Camazotz”, “A Ponte”, e “O Mundo “Direito””.

Possível data do lançamento da quinta temporada de “Stranger Things”foi desvendada?

A descoberta da possível data de lançamento causou burburinho entre os fãs através de uma análise minuciosa do código do site da Netflix, fãs descobriram o que pode ser a data de lançamento da quinta temporada da série: 27 de de novembro – mas até o momento não houve nenhum pronunciamento oficial da Netflix.

A série é uma das produções mais populares da Netflix, tendo acumulado 140,7 milhões de visualizações mundialmente só na quarta temporada. (Divulgação: Netflix)

The Handmaid’s Tale – O Conto da Aia (Hulu)

“The Handmaid’s Tale” retrata o que acontece após um atentado terrorista que mata o presidente dos EUA, quando uma facção católica assume o poder com o intuito de restaurar a paz. Por outro lado, após quase três anos desde a estreia da quinta temporada e a insatisfação dos fãs com a demora, a aguardada sexta e última temporada chega ao Hulu a partir do dia 5 de junho, com 13 episódios.

Cena de June Osborne na sexta temporada de The Handmaid’s Tale (Reprodução: Instagram/Hulu)

Você (Neflix)

Os assassinatos de Joe Goldberg, homem possessivo e perigoso que utiliza redes sociais e manipulação para perseguir suas paixões amorosas acabam com desfecho final na quinta temporada. Ao todo, a finalização da história contará 10 episódios e estreia dia 24 de abril de 2025.

Quinta temporada de “Você” estreia dia 24 de abril de 2025 (Divulgação/Netflix)

Round 6 (Netflix)

Grupos de pessoas endividadas aceitam participar de jogos mortais em troca de uma grande contia de dinheiro, esse é o enredo de “Round 6”. A série finaliza em sua terceira temporada, mas ainda não tem uma data definida.

série Round 6 está entre as 10 séries que terminam em 2025 (Divulgação: Netflix)

Outlander – A Viajante do Tempo (Disney+ e Netflix)

Série adaptada dos livros da escritora Diana Gabaldon, por sua vez, apresenta a vida de Claire Randall, uma enfermeira da Segunda Guerra Mundial que viaja no tempo para a Escócia do século XVIII e se envolve em um romance com Jamie Fraser. Entretanto, a adaptação finaliza neste ano, na sua oitava temporada, e segue sem data definida para lançamento.

Caitriona Balfe e Sam Heughan protagonizam ‘Outlander’. (Sony Pictures Television/Divulgação)

Good Omens (Prime Video)

A história de amizade improvável entre um anjo e um demônio, que se unem para impedir o apocalipse, acaba em sua terceira temporada, com apenas um episódio de 90 minutos.

Sem o envolvimento de Neil Gaiman, um dos autores do livro em que a produção se baseia. A produção foi pausada após surgirem denúncias de abuso sexual contra Neil Gaiman.

Última temporada de Good Omens terá apenas um episódio de 90 minutos e está na lista de 10 séries que terminam em 2025(Divulgação: Prime Video)

O reboot de “Um Maluco no Pedaço” chega ao fim em sua quarta temporada sem data definida para o lançamento. A trama acompanha a complicada jornada de Will, que veio das ruas da Filadélfia até os portões de uma mansão em Bel-Air.

série Bel-Air chega ao fim ainda em 2025 (Divulgação: Disney+)

Cobra Kai (Netflix)

A história de drama, ação e artes marciais de Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, bem como sua rivalidade 30 anos após o clássico dos anos 80, chega ao fim em sua sexta temporada. Inicialmente, a temporada foi dividida em três partes: duas delas foram lançadas em julho e novembro do ano passado, enquanto finalmente a terceira parte chega no dia 13 de fevereiro de 2025.

Cobra Kai finaliza sua última temporada em 13 de fevereiro de 2025 e está entre as 10 séries que terminam em 2025 (Divulgação: Netflix)

Sintonia (Netflix)

“Sintonia” retrata a vida de moradores de uma favela de São Paulo, Doni, Nando e Rita exploram suas vidas em meio ao funk, tráfico de drogas e da religião, a trama mergulha nos desafios e escolhas dos jovens. A quinta e última temporada chega à Netflix em 5 de fevereiro de 2025.

Doni, Nando e Rita tem desfecho final na última temporada da série (Reprodução: Rafael Morse/Netflix)

Andor, série do universo Star Wars, acompanha a jornada de Cassian Andor antes dos eventos de Rogue One. A trama, além disso, revela como ele passa de um ladrão relutante a um herói da Rebelião, enfrentando dilemas morais e conspirando contra o Império. Por fim, a despedida acontece em sua segunda temporada, prevista para lançamento no dia 22 de abril de 2025, e contará com 12 episódios.

Última temporada de Andor estreia dia 22 de abril de 2025 (Imagem: Disney+)

