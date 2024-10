De vestidinho curto, Geisy Arruda posa com Geraldo Luís

Na noite desta terça-feira, 1, Geisy Arruda foi uma das convidadas especiais do programa “Ultra Prêmio”, apresentado por Geraldo Luís. A influenciadora encantou a audiência ao aparecer em um vestidinho curto que ressalta seu estilo ousado e autêntico.

O programa contou ainda com a participação de outras personalidades, como a campeã do BBB Maria Melilo, Deziane do BBB, e Thalita Zampirolli. A noite foi animada ainda pelo grupo Katinguelê, que garantiu um clima festivo e cheio de música.

De vestidinho curto, a influenciadora posou ao lado do apresentador Geraldo Luís.

Com uma mistura de entretenimento e prêmios, o “Ultra Prêmio” se destacou mais uma vez, reunindo um time de convidados que rendeu bons momentos e muitas risadas.

Foto: CG Comunicação