De volta ao Santos: como apostar em Neymar no seu retorno à Vila

A espera finalmente acabou. Depois de 12 anos, os torcedores do Santos vão poder rever Neymar em campo pelo clube. Após passar por Barcelona, Paris Saint-Germain e Al Hilal, o atacante está de volta à Vila Belmiro. Nesta quarta-feira (5/2), às 21h30, o camisa 10 vai reestrear, no dia do aniversário de 33 anos, diante do Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Último gol pelo Santos

No dia 17 de abril de 2013, em jogo contra o Flamengo-PI, válido pela Copa do Brasil, Neymar marcou o último gol pelo Santos. O Peixe ganhou a partida por 2 a 0, com o segundo gol marcado por Neymar. Pouco mais de um mês depois, o atacante anunciou que estava indo para o Barcelona.

Despedida do Santos

A última partida de Neymar na primeira passagem pelo Santos aconteceu no dia 26 de maio de 2013. No estádio Mané Garrincha, em Brasília, o atacante enfrentou o Flamengo, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O jogo terminou empatado em 0 a 0.

Veja os números de Neymar pelo Santos:

230 jogos disputados

115 vitórias, 59 empates e 56 derrotas

138 gols marcados

63 assistências

6 títulos conquistados

Títulos de Neymar pelo Santos

Campeonato Paulista 2010, 2011 e 2012;

Copa do Brasil 2010;

Copa Libertadores 2011;

Recopa Sul-Americana 2012.

Neymar contra o Botafogo-SP

Antes de deixar o Santos e ir para o Barcelona, Neymar disputou três partidas contra o Botafogo-SP, adversário da reestreia. O atacante venceu todas elas e anotou quatro gols, com direito a um hat-trick na vitória por 4 a 1 no Campeonato Paulista de 2012.

Além de Neymar

Apesar da expectativa por Neymar, o Santos vai muito além do craque. O time conta com o artilheiro do campeonato, Guilherme, com sete gols. Outro nome que tem despertado elogios da torcida é Tiquinho Soares, contratado junto ao Botafogo, que mesmo ainda sem balançar as redes, tem tido boas atuações.

Como chegam os times

O Santos chega empolgado para o jogo desta quarta-feira. Não só pela estreia de Neymar, mas também por ter vencido o São Paulo por 3 a 1 na última partida. Os gols foram anotados por Guilherme, duas vezes, e o pelo jovem Gabriel Bontempo.

Já o Botafogo-SP ainda está em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista. Na última rodada, a equipe de Ribeirão Preto foi derrotada pela Portuguesa por 3 a 2.

*As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 05/02/2025 às 9h15.