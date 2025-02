De volta ao Santos, Neymar deixa lista de maiores salários do mundo

A chegada de Neymar ao Santos voltou os olhares do mundo do futebol ao Brasil na última semana. Entre os impactos do retorno do craque ao clube brasileiro está a saída do país da lista dos 10 maiores salários do esporte.

No Al-Hilal, Neymar era dono de um dos maiores salários do futebol mundial. O craque recebia 100 milhões de euros (R$ 608 milhões) por temporada, o que o tornava dono do segundo maior contra-cheque do esporte no mundo.

De volta ao Santos, Neymar receberá 160 mil euros (aproximadamente de R$ 970 mil) por mês. Enquanto isso, no clube saudita, o camisa 10 desembolsava 6,6 milhões de euros mensais. Portanto, a volta ao Santos representa uma queda de 97,6% em questão de salário ao craque brasileiro.

Neymar esteve no Al-Hilal por duas temporadas e atuou em apenas sete partidas. Durante o período, o atacante recebeu cerca de 138 milhões de euros (R$ R$ 858,5 milhões) em salários. Em média, o camisa 10 faturou cerca de R$ 122,6 milhões por partida ou R$ 2 milhões por minuto.

Top 10

Líder do top-10, Cristiano Ronaldo é dono do maior contra-cheque do futebol mundial. No Al-Nassr, o português recebe 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) por ano. Karim Benzema, do Al-Ittihad, e Ryiad Mahrez, do Al-Ahli, completam o pódio.

Confira quais são os 10 maiores salários do futebol mundial: