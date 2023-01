De volta ao Vitória, Rodrigo Andrade marcou o primeiro gol no futebol brasileiro em 2023

Jogador do Vitória, Rodrigo Andrade passou dois anos longe da Toca do Leão atuando emprestado por outros clubes. De volta ao rubro-negro, o volante não apenas foi titular na estreia do time na pré-Copa do Nordeste, como marcou o primeiro gol no futebol profissional brasileiro em 2023.

O jogador abriu o placar contra o Cordino-MA, aos 14 minutos do primeiro tempo do jogo disputado na noite desta quinta-feira (5), no Barradão. O zagueiro rubro-negro Camutanga deixou tudo igual ao marcar contra, mas o zagueiro adversário Keven também chutou contra a própria meta nos acréscimos, o que garantiu a vitória por 2×1 e, consequentemente, a classificação do Leão.

“Feliz de poder fazer por essa torcida, pelo clube, pelo que fizeram comigo. Agora tenho a dar mais pelo clube e, se Deus quiser, vai ser uma excelente temporada. Mata-mata é sofrido, mas graças a Deus vencemos”, comemorou Rodrigo Andrade em entrevista à rádio Metrópole. “Pela semana que passei, só eu sei, um presente de Deus. Graças a Deus pude dar esse presente para essa torcida maravilhosa”, completou o volante.

O zagueiro Marco Antônio também festejou o resultado. Na avaliação dele, o time irá evoluir com o passar dos jogos. “Acho que poderia ser um pouco mais fácil, mas foi um jogo complicado. Não era o que a gente queria, mas dá para tirar muita coisa boa da equipe que está se conhecendo e, pouco a pouco, jogo a jogo, vamos dar alegria a essa torcida, que merece”, afirmou o defensor em entrevista à rádio Metrópole.

O meia Diego Torres foi um dos seis jogadores recém-contrados a estrear com a camisa vermelha e preta nesta noite. Na avaliação dele, o placar poderia ter sido mais amplo. “Agradecer pela oportunidade de vestir a camisa de um gigante. Fizemos um grande jogo, merecíamos ganhar por mais gols, mas é futebol. Fizemos um bom jogo”, disse o atleta em entrevista à rádio Metrópole.

O Vitória volta a entrar em campo pela pré-Copa do Nordeste para enfrentar o Jacuipense, que goleou o Altos por 4×1 também hoje. O confronto entre os dois clubes baianos será domingo (8), às 16h, no Barradão – o mando de campo é definido pelo ranking dos clubes na CBF. Quem vencer estará na fase de grupos.