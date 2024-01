De volta das férias em Orlando devido às chuvas, Claudio Castro faz cobrança ao governo federal

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), decidiu interromper suas férias em Orlando, nos Estados Unidos, e retornar ao Brasil devido às fortes chuvas que atingiram diversos bairros da capital e cidades da Baixada Fluminense. Em uma entrevista coletiva, Castro ressaltou a importância da união entre os governos municipais, estadual e federal para enfrentar os problemas causados pelas chuvas. Além disso, ele afirmou que irá cobrar do governo Lula (PT) uma solução para a rodovia BR-040, que ficou alagada após o temporal do fim de semana. As chuvas intensas resultaram em 12 mortes, e uma pessoa ainda está desaparecida. Diante da situação crítica, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), decretou estado de emergência no município, medida que foi reconhecida pelo governo federal. Já o governador convocou uma reunião com seu secretariado para discutir as ações que serão tomadas diante dos estragos causados pelas chuvas. A volta antecipada do gestor estadual ao Brasil ocorre em meio a um embate político com o vice-governador, Thiago Pampolha (MDB). Além da capital fluminense, outras cidades também foram afetadas pelas chuvas, como Belford Roxo e Duque de Caxias. Diante disso, as prefeituras dessas localidades solicitaram à população que evite se deslocar durante o período de emergência. O alerta de chuvas intensas continua em vigor na cidade do Rio de Janeiro, assim como em Petrópolis, que também emitiu alertas devido às condições climáticas.

