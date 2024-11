De volta para casa? Saiba tudo sobre o provável retorno de Neymar ao Santos

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, está se movimentando para trazer Neymar de volta ao clube. Uma reunião está agendada para a esta semana entre Teixeira, membros da diretoria santista e o pai do jogador, com o objetivo de discutir as condições necessárias para o retorno do craque na próxima temporada. No entanto, o retorno de Neymar depende da rescisão contratual com o Al-Hilal, clube saudita com o qual o atacante tem vínculo. A negociação é complexa, envolvendo cifras milionárias e a internacionalização da marca do clube árabe.

O Santos, por sua vez, está determinado a viabilizar a operação e já tem um projeto financeiro desenhado para isso. Apesar de não haver uma proposta formal na mesa, a diretoria do clube age com cautela nos bastidores, buscando alinhar-se com a família de Neymar para um possível retorno em 2025. A expectativa é que, a partir do encontro com o pai do jogador, o Santos tenha uma ideia mais clara do que pode ser feito a curto prazo. Neymar, ídolo do Santos, foi convidado para assistir a um jogo do clube, mas não pôde comparecer devido a compromissos com o Al-Hilal.

Além do interesse em Neymar, há especulações sobre a possibilidade de a família do jogador adquirir uma parte do Santos, transformando o clube em uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Essa movimentação poderia valorizar a marca do Peixe, especialmente com a presença de Neymar. Quem é a favor dessa operação justifica que isso atrairia novos torcedores e aumentaria as receitas — sobretudo com patrocinadores e venda de camisas.

