Debandada: Prefeito de Tanhaçu declara apoio a Jerônimo e deixa de integrar base de ACM Neto

O prefeito de Tanhaçu, Valdemir Gondim (PSD) declarou apoio ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) após encontro com o petista nesta terça-feira (28). Em 2022, o gestor foi um dos entusiastas da candidatura do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União), ao governo do estado. A movimentação de Gondim acompanha uma “debandada” de prefeitos que estão deixando de apoiar Neto e passando a integrar a base de Jerônimo.

“Saio muito feliz nessa junção: município e Governo do Estado. Trabalhar em conjunto e poder levar os benefícios para aqueles que mais precisam: o povo de Tanhaçu. Tenha certeza que a parceria de Valdemir com o Governo do Estado vai ser produtiva”, prometeu o prefeito.