Debate acirrado entre Boulos e Marçal esquenta disputa pela prefeitura de São Paulo

Candidatos trocaram ofensas e organização do evento teve que intervir por diversas vezes

Candidatos se econtraram mais uma vez nesta quarta



O debate realizado entre os candidatos à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB), promovido por Estadão, Terra e Faap (Fundação Armando Alvares Penteado), na própia Faap nesta quarta-feira (14), foi marcado por um clima de hostilidade. Durante a discussão, Marçal apresentou propostas ambiciosas, como a construção do maior edifício do mundo e a criação de um sistema de teleféricos na cidade. Boulos, por sua vez, não hesitou em confrontá-lo sobre uma condenação anterior por furto qualificado, que já havia prescrito. As trocas de acusações foram intensas, com Boulos chamando Marçal de “mentiroso compulsivo” e questionando sua ética.

Em resposta, Marçal não poupou ofensas e tentou associar Boulos a figuras políticas polêmicas, o que elevou ainda mais a temperatura do debate. A situação se tornou tão tensa que a produção do evento precisou intervir para controlar os ânimos. Após as ofensas, os candidatos continuaram a se desafiar, com Marçal exibindo uma carteira de trabalho, o que provocou uma reação agressiva de Boulos, que deu um tapa no documento depois quando os candidatos foram se sentar.

Além disso, o candidato do PRTB também virou de costas enquanto Tabata Amaral falava. O evento não apenas destacou as propostas de cada candidato, mas também a forma como eles se posicionam em relação ao adversário. A interação entre Boulos e Marçal serviu como um termômetro para a atual disputa eleitoral, revelando a intensidade das rivalidades políticas em São Paulo. A expectativa é que essa polarização continue a ser um tema central nas próximas etapas da campanha.

