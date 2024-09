Debate em SP: Tabata provoca Boulos sobre drogas, aborto e Venezuela

São Paulo — A candidata do PSB à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, criticou Guilherme Boulos (PSol) sobre o que chamou de mudança de postura do adversário durante a eleição em relação a temas como drogas, aborto e Venezuela, no debate da TV Record, na noite deste sábado (28/9).

“Você, nesta eleição, abriu mão de posicionamentos históricos que você e seu partido defenderam veementemente”, disse Tabata a Boulos, no confronto direto entre os candidatos.

“Você dizia que era a favor da descriminalização das drogas, agora é contra. Dizia que era a favor da legalização do aborto, agora diz que defende a lei do jeito que está. Nessa semana exatamente, mudou sua postura em relação à Venezuela e diz, agora, finalmente, que é uma ditadura. Mas o seu partido mantém essas mesmas posições. Isso gera um questionamento para as pessoas: como é que você vai governar com seu partido contra quando já existe uma dificuldade com partidos à direita?”, questionou a candidata do PSB.

Na resposta, Boulos disse que a adversária faltou com a verdade e que pretende governar para todos caso seja eleito.

“Tabata, lamento muito que você traga questões que não procedem com a verdade para o debate. Quando você se torna prefeito de uma cidade, ainda mais uma cidade do tamanho de São Paulo, você não governa só para o seu partido, só com as suas ideias, você governa para a cidade inteira. É isso que eu vou fazer”, disse Boulos.

O debate da TV Record deste sábado é o nono encontro entre os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Participam Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSol), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB), José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo). Em um dos debates, organizado pela revista Veja, Nunes, Boulos e Datena não compareceram.

Na última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira (26/9), Nunes aparece com 27% das intenções de voto, tecnicamente empatado com Guilherme Boulos, que tem 25%. Na sequência estão Pablo Marçal (21%), Tabata Amaral (9%), Datena (6%) e Marina Helena (2%).