Deborah Secco fala sobre fim do contrato com a TV Globo

Nesse domingo (22/9), durante o último dia de Rock in Rio, Deborah Secco falou sobre o fim do contrato de exclusividade com a TV Globo. A atriz afirmou que não teve o vínculo de 29 anos renovado por uma decisão da emissora.

“Tenho eterna gratidão pela Globo por tudo que fizeram por mim, essa decisão jamais partiria de mim”, afirmou para Lucas Pasin, do UOL.

Deborah completou: “Sou grata mesmo por tudo que construí ali. Mas entendo que é uma necessidade de mudança. Fui me preparando para isso. Hoje a gente tem outras vertentes e possibilidades”.

A artista destacou que, a partir de agora, poderá ser vista de outras formas. “Foram anos ali fazendo papéis que talvez se eu estivesse nesse outro lugar não fizesse. Então agora as pessoas vão entender um pouco quem sou através das minhas escolhas”, ressaltou.

Por fim, Deborah Secco garantiu que já está pronta para novos projetos fora do canal. “Estou aberta aos convites para o streaming, para a internet. São novos formatos, acho que agora chegou a hora de uma carreira mais autoral”, concluiu.