Décimo voo da ‘Operação Raízes’ com repatriados brasileiros decola do Líbano

O décimo voo da Operação Raízes do Cedro, que visa o repatriamento de brasileiros no Líbano, partiu de Beirute às 13h18 desta segunda-feira (4). A aeronave KC30 transporta 213 passageiros, incluindo seis crianças de colo, além de quatro animais de estimação. Esses brasileiros estão retornando ao país após um período de incertezas na região. A chegada à Base Aérea de São Paulo, localizada em Guarulhos, está prevista para a madrugada de terça-feira, 5 de novembro. Desde o início da operação, que foi lançada pelo governo federal em 5 de outubro, já foram resgatadas 2.071 pessoas e 24 animais de estimação do Líbano.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA