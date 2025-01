DeepSeek: Assistente de IA é alvo de ciberataque; empresa suspende cadastros

A startup chinesa DeepSeek informou que seu assistente de inteligência artificial (IA) – rival do ChatGPT, diga-se – foi alvo de um ciberataque nesta segunda-feira (27). Por conta disso, a empresa vai limitar cadastros de usuários temporariamente.

Quando usuários tentavam se cadastrar no site do DeepSeek, recebiam a seguinte mensagem (via G1): “Devido a ataques maliciosos em grande escala aos serviços da DeepSeek, o registro [de usuários] pode estar congestionado. Por favor, aguarde e tente novamente. Usuários registrados podem fazer login normalmente. Agradecemos pela sua compreensão e apoio.”

Além de ciberataque, site do DeepSeek apresentou instabilidade

O site do DeepSeek amanheceu com interrupções em seu funcionamento nesta segunda. E, segundo a agência de notícias Reuters, essas interrupções foram as mais longas da empresa nos últimos 90 dias, aproximadamente.

DeepSeek ultrapassou ChatGPT e se tornou aplicativo gratuito mais bem avaliado na App Store nos EUA (Imagem: Koshiro K/Shutterstock)

Isso ocorreu pouco depois do assistente de IA ultrapassar seu rival estadunidense, o ChatGPT, na App Store, a loja de aplicativos da Apple. Ele se tornou o aplicativo gratuito mais bem avaliado nos Estados Unidos.

A startup chinesa lançou o assistente de IA em 10 de janeiro. Segundo a empresa, seu modelo de IA usa menos dados e é mais barato de custear em comparação a modelos de empresas já estabelecidas – OpenAI, Microsoft e Google, por exemplo. E este pode ser um ponto de virada para investimentos em IA.

DeepSeek: IA chinesa derruba ações de tecnologia nos EUA

A startup chinesa DeepSeek causou impacto significativo no mercado de tecnologia dos Estados Unidos nesta segunda-feira (27).

DeepSeek abalou mercado de tecnologia dos Estados Unidos nesta segunda-feira, 27 (Imagem: Mojahid Mottakin/Shutterstock)

O índice Nasdaq, que reúne grandes empresas de tecnologia, caiu quase 3,5% na abertura do mercado, refletindo a preocupação dos investidores com a ascensão de um novo concorrente no setor de IA.

A Nvidia, fabricante de chips essenciais para a IA, foi uma das mais afetadas, com queda de mais de 12% no início do pregão.

